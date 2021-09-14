Россияне назвали самые частые последствия коронавируса

После выздоровления от коронавируса чаще всего у людей возникает усталость, слабость, снижение работоспособности и концентрации внимания, забывчивость. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование HeadHunter, в котором приняли участие 2386 работников и соискателей, находящихся в поиске работы.

По данным опроса, половина респондентов переболела коронавирусом за последние полтора года. Чаще всего болели работники таких сфер, как безопасность — 63%, медицина и фармацевтика — 57%, закупки — 57%, маркетинг, реклама, PR — 55%.

46% опрошенных отметили, что чувствовали общее снижение продуктивности после болезни. Каждый четвёртый не заметил никакого негативного влияния, а 22% не чувствовали последствий ковида. Почти половина респондентов после выздоровления стала быстрее и сильнее уставать на работе. При этом 61% переболевших наблюдают у себя различные последствия CoViD-19, среди них чаще всего встречаются слабость и усталость — 62%, снижение работоспособности и концентрации внимания — по 48%, забывчивость — 43%, проблемы с обонянием — 42%, изменение вкусовых рецепторов — 36%, одышка — 31%, нарушения сна — 31%. Помимо прочего, респонденты также отмечали появление чувства тревоги, перепады настроения и частые головные боли.

Чаще всего на реабилитацию работнику требовалось от одного до двух месяцев. При этом у 58% сотрудников на работе нет никакой поддержки для переболевших коронавирусом, у 3% лечение входит в ДМС, 5% можно уйти в отпуск с сохранением зарплаты, у 2% есть финансовая поддержка от работодателя, и только один процент опрошенных работает в компании, где есть специальная программа по реабилитации.