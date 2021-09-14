Стоимость газа в Европе впервые превысила $770 за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе в очередной раз пробила исторический максимум, преодолев отметку в 770 долларов за тысячу кубометров. Согласно данным торгов лондонской биржи ICE, цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 772,5 доллара за тысячу кубометров, или 63,205 евро за МВт*ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт*ч).

Стоит отметить, что ещё накануне цена европейских фьючерсов на голубое топливо составляла 755 долларов за тысячу кубометров, при этом 6 сентября газ стоил не более 658 долларов. Таким образом, всего за неделю стоимость энергоносителя в Европе поднялась на 100 долларов.