"Предпосылок для снижения нет": В Европе цена на газ установила новый исторический максимум
При этом заполнение газовых хранилищ оказалось на исторически низком уровне.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
На фьючерсном рынке в Европе цена на газ превысила $620 и тем самым достигла исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные торгов.
На протяжении всего дня стоимость корректировалась и прыгала от $598 до $590,5, но к окончанию торгов цена достигла $621 за тысячу кубометров. При этом стоимость по TTF-контракту на день вперёд также показала рост и составляет $611.
Как подчёркивают в "Газпроме", текущий уровень котировок форвардных контрактов будет точно сохранён в ближайшее время. Глава финансового департамента компании Александр Иванников обращает внимание, что уровень заполнения подземных хранилищ газа в Европе на исторически низком уровне это подтверждает.
"Предпосылок для снижения, тем более резкого снижения цифр (стоимости контрактов. — Прим. Лайфа) нет никаких", — приводит РИА "Новости" слова Иванникова.
Ранее Лайф рассказывал, что "Газпром" остановил продажи газа Европе на 2022 год через электронную платформу.
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