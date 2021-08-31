На фьючерсном рынке в Европе цена на газ превысила $620 и тем самым достигла исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На протяжении всего дня стоимость корректировалась и прыгала от $598 до $590,5, но к окончанию торгов цена достигла $621 за тысячу кубометров. При этом стоимость по TTF-контракту на день вперёд также показала рост и составляет $611.

Как подчёркивают в "Газпроме", текущий уровень котировок форвардных контрактов будет точно сохранён в ближайшее время. Глава финансового департамента компании Александр Иванников обращает внимание, что уровень заполнения подземных хранилищ газа в Европе на исторически низком уровне это подтверждает.

"Предпосылок для снижения, тем более резкого снижения цифр (стоимости контрактов. — Прим. Лайфа) нет никаких", — приводит РИА "Новости" слова Иванникова.