Пассажирка обвинила водителя "Яндекс.Такси" в избиении из-за 49 рублей, но у шофёра иная версия случившегося

Виктория рассказала Лайфу о конфликте с пензенским таксистом. Видео © LIFE

Жительница Пензы Виктория обвинила водителя сервиса "Яндекс.Такси" в избиении и написала на него заявление в полицию. Весь сыр-бор, как утверждает девушка, разгорелся из-за того, что шофёр отказался принимать мелочь за поездку в 49 рублей. У потерпевшей разбит подбородок, а также повреждены руки и колено — она говорит, что получила удар в спину.

Виктория возвращалась поздно ночью из гостей на такси, которое вызвала подруга, так как у неё разрядился телефон. Когда девушка приехала к дому, оказалось, что оплачивать поездку нужно наличными, а не картой, как она изначально предполагала. Стоимость проезда составила 49 рублей. Виктория не нашла в сумке мелочи в достаточном количестве и попросила подняться в квартиру, после чего таксист, по её версии, проехал дальше от подъездов и только после этого выпустил из машины.

"Я выхожу и иду в сторону дома, слышу, как закрывается дверь машины, слышу, как бегут, и я получаю удар в спину и, соответственно, падаю на асфальт. После этого я слышу, как машина заводится и быстро уезжает", — пояснила пострадавшая.

Фото © LIFE

Придя в себя, Виктория написала заявление на таксиста. По факту инцидента правоохранители организовали расследование. К слову, водитель утверждает, что пассажирка была пьяна и сама упала. Его версию также поддержал представитель таксопарка. Он убеждён, что девушка выдумала историю с избиением.

"Поспешных выводов мы давать не будем, потому что следствие разбирается, назначены экспертизы. Я на 100% уверен, что экспертиза покажет совершенно другое. Ситуация такая, что — из-за 49 рублей — водитель, который работает у нас более двух лет, не был замечен в конфликтах", — рассказал Лайфу менеджер по развитию местного таксопарка Сергей, добавив, что работу шофёра в целом оценивает положительно.

В сервисе "Яндекс.Такси" нам также сообщили, что проверяют информацию о случившемся. В компании пообещали посодействовать правоохранителям в расследовании инцидента.