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Пассажирка обвинила водителя "Яндекс.Такси" в избиении из-за 49 рублей, но у шофёра иная версия случившегося

Таксист утверждает, что девушка была пьяна после гулянки и сама упала. В таксопарке, где работает мужчина, уверены: делать поспешные выводы не стоит, во всём разберутся правоохранители.

31 августа, 19:27

Виктория рассказала Лайфу о конфликте с пензенским таксистом. Видео © LIFE

Жительница Пензы Виктория обвинила водителя сервиса "Яндекс.Такси" в избиении и написала на него заявление в полицию. Весь сыр-бор, как утверждает девушка, разгорелся из-за того, что шофёр отказался принимать мелочь за поездку в 49 рублей. У потерпевшей разбит подбородок, а также повреждены руки и колено — она говорит, что получила удар в спину.

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Виктория возвращалась поздно ночью из гостей на такси, которое вызвала подруга, так как у неё разрядился телефон. Когда девушка приехала к дому, оказалось, что оплачивать поездку нужно наличными, а не картой, как она изначально предполагала. Стоимость проезда составила 49 рублей. Виктория не нашла в сумке мелочи в достаточном количестве и попросила подняться в квартиру, после чего таксист, по её версии, проехал дальше от подъездов и только после этого выпустил из машины.

"Я выхожу и иду в сторону дома, слышу, как закрывается дверь машины, слышу, как бегут, и я получаю удар в спину и, соответственно, падаю на асфальт. После этого я слышу, как машина заводится и быстро уезжает", — пояснила пострадавшая.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Придя в себя, Виктория написала заявление на таксиста. По факту инцидента правоохранители организовали расследование. К слову, водитель утверждает, что пассажирка была пьяна и сама упала. Его версию также поддержал представитель таксопарка. Он убеждён, что девушка выдумала историю с избиением.

"Поспешных выводов мы давать не будем, потому что следствие разбирается, назначены экспертизы. Я на 100% уверен, что экспертиза покажет совершенно другое. Ситуация такая, что — из-за 49 рублей — водитель, который работает у нас более двух лет, не был замечен в конфликтах", — рассказал Лайфу менеджер по развитию местного таксопарка Сергей, добавив, что работу шофёра в целом оценивает положительно.

В сервисе "Яндекс.Такси" нам также сообщили, что проверяют информацию о случившемся. В компании пообещали посодействовать правоохранителям в расследовании инцидента.

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"Мы проверяем информацию по поводу этого инцидента вместе с таксопарком, в котором работает водитель. Готовы взаимодействовать с полицией, если это будет необходимо, для проверки всех обстоятельств дела", — заявили в пресс-службе сервиса "Яндекс.Такси".

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А ранее Лайф рассказывал, как иностранка прокатилась на такси от Шереметьево до гостиницы за 33 тысячи рублей. По нашим данным, протяжённость маршрута, по которому ехала 61-летняя гражданка Германии, составляет около 47 километров, а преодолеть это расстояние можно примерно за полтора часа. Однако, исходя из баснословного тарифа таксиста, такая сумма вполне могла "накапать".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Анастасия Шапранова
Анастасия Шапранова

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