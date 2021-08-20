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    "Ситуация недопустимая!": "Ситимобил" отключил от сервиса таксиста, избившего девушку в Екатеринбурге

    В компании уточнили, что агрегатор не нанимает водителей, это делают таксопарки. Также там пообещали посодействовать правоохранителям в расследовании инцидента.

    20 августа, 16:22
    <p>Скриншот © Соцсети</p>

    Скриншот © Соцсети

    Компания "Ситимобил" прокомментировала инцидент с участием таксиста в Екатеринбурге, который избил пассажирку, отказавшись ехать за установленные в приложении 325 рублей. Он требовал от девушки заплатить 400 рублей.


    "Ситуация недопустимая! Как только мы получили информацию об этом инциденте, сразу же начали разбираться в произошедшем. Личность водителя уже установлена, он был заблокирован в нашем сервисе ещё 19 августа", — рассказали Лайфу в компании.

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    В "Ситимобиле" уточнили, что сам агрегатор не принимает водителей на работу, это делают таксопарки. Также в компании заверили, что будет оказано необходимое содействие правоохранительным органам в расследовании происшествия. Защитить пассажиров от ущерба при конфликтных ситуациях поможет страховка. По аналогичному принципу, как отметили в "Ситимобиле", ею могут воспользоваться и сами водители, которые также порой сталкиваются с вопиющими ситуациями.

    Ранее Лайф рассказывал, как иностранка прокатилась на такси от Шереметьево до гостиницы за 33 тысячи рублей. По нашим данным, протяжённость маршрута, по которому ехала 61-летняя гражданка Германии, составляет около 47 километров, а преодолеть это расстояние можно примерно за полтора часа. Однако, исходя из баснословного тарифа таксиста, такая сумма вполне могла "накапать".

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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