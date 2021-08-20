Компания "Ситимобил" прокомментировала инцидент с участием таксиста в Екатеринбурге, который избил пассажирку, отказавшись ехать за установленные в приложении 325 рублей. Он требовал от девушки заплатить 400 рублей.



"Ситуация недопустимая! Как только мы получили информацию об этом инциденте, сразу же начали разбираться в произошедшем. Личность водителя уже установлена, он был заблокирован в нашем сервисе ещё 19 августа", — рассказали Лайфу в компании.

В "Ситимобиле" уточнили, что сам агрегатор не принимает водителей на работу, это делают таксопарки. Также в компании заверили, что будет оказано необходимое содействие правоохранительным органам в расследовании происшествия. Защитить пассажиров от ущерба при конфликтных ситуациях поможет страховка. По аналогичному принципу, как отметили в "Ситимобиле", ею могут воспользоваться и сами водители, которые также порой сталкиваются с вопиющими ситуациями.