"Ситуация недопустимая!": "Ситимобил" отключил от сервиса таксиста, избившего девушку в Екатеринбурге
В компании уточнили, что агрегатор не нанимает водителей, это делают таксопарки. Также там пообещали посодействовать правоохранителям в расследовании инцидента.
Скриншот © Соцсети
Компания "Ситимобил" прокомментировала инцидент с участием таксиста в Екатеринбурге, который избил пассажирку, отказавшись ехать за установленные в приложении 325 рублей. Он требовал от девушки заплатить 400 рублей.
"Ситуация недопустимая! Как только мы получили информацию об этом инциденте, сразу же начали разбираться в произошедшем. Личность водителя уже установлена, он был заблокирован в нашем сервисе ещё 19 августа", — рассказали Лайфу в компании.
"Не по кайфу такой заказ": В Колпино таксист высадил пассажирку на полпути из-за низкой стоимости поездки
В "Ситимобиле" уточнили, что сам агрегатор не принимает водителей на работу, это делают таксопарки. Также в компании заверили, что будет оказано необходимое содействие правоохранительным органам в расследовании происшествия. Защитить пассажиров от ущерба при конфликтных ситуациях поможет страховка. По аналогичному принципу, как отметили в "Ситимобиле", ею могут воспользоваться и сами водители, которые также порой сталкиваются с вопиющими ситуациями.
Ранее Лайф рассказывал, как иностранка прокатилась на такси от Шереметьево до гостиницы за 33 тысячи рублей. По нашим данным, протяжённость маршрута, по которому ехала 61-летняя гражданка Германии, составляет около 47 километров, а преодолеть это расстояние можно примерно за полтора часа. Однако, исходя из баснословного тарифа таксиста, такая сумма вполне могла "накапать".
Комментариев: 0