Иностранка прокатилась на такси от Шереметьево до гостиницы за 33 тысячи рублей

Прилетевшая в Москву гражданка Германии заплатила за поездку на такси от аэропорта Шереметьево до гостиницы 33 тысячи рублей. Как сообщил Лайфу источник, возмущённая иностранка уже обратилась в полицию.

По нашим данным, после прилёта в столицу 61-летняя женщина искала такси, чтобы добраться до гостиницы на Ленинском проспекте. Она не стала заказывать машину через приложение и решила доехать на той, что стояла неподалёку от здания аэропорта. Перед поездкой водитель не сказал иностранке итоговую цену, а когда они добрались до места, то немка молча передала ему банковскую карту для оплаты.

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В итоге за поездку в 36 с лишним километров таксист снял с карты женщины 33 тысячи рублей. Произошедшее иностранка осознала, только когда водитель выслал ей скан чека на баснословную сумму. После этого пассажирка направилась к правоохранителям. По нашим данным, сейчас проводится проверка.