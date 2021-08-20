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    Иностранка прокатилась на такси от Шереметьево до гостиницы за 33 тысячи рублей

    Произошедшее 61-летняя женщина осознала, только когда водитель выслал ей скан чека на баснословную сумму. После этого пассажирка направилась к правоохранителям.

    20 августа, 10:10
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Прилетевшая в Москву гражданка Германии заплатила за поездку на такси от аэропорта Шереметьево до гостиницы 33 тысячи рублей. Как сообщил Лайфу источник, возмущённая иностранка уже обратилась в полицию.

    По нашим данным, после прилёта в столицу 61-летняя женщина искала такси, чтобы добраться до гостиницы на Ленинском проспекте. Она не стала заказывать машину через приложение и решила доехать на той, что стояла неподалёку от здания аэропорта. Перед поездкой водитель не сказал иностранке итоговую цену, а когда они добрались до места, то немка молча передала ему банковскую карту для оплаты.

    Фото © LIFE

    Фото © LIFE

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    В итоге за поездку в 36 с лишним километров таксист снял с карты женщины 33 тысячи рублей. Произошедшее иностранка осознала, только когда водитель выслал ей скан чека на баснословную сумму. После этого пассажирка направилась к правоохранителям. По нашим данным, сейчас проводится проверка.

    А ранее Лайф рассказывал, как таксист высадил пассажирку на полпути из-за низкой стоимости поездки. Мужчина без стеснения заявил, что 268 рублей — слишком мало. Он признался, что хочет направиться в центр Петербурга, чтобы получить более выгодные заказы.

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    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова
    Николай Озеров
    Николай Озеров

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