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    Месси не включили в заявку ПСЖ на матч с "Брестом"

    По информации СМИ, аргентинец дебютирует в составе своей новой команды не ранее 29 августа.

    20 августа, 10:00
    <p>Фото © ФК "Пари Сен-Жермен"</p>

    Фото © ФК "Пари Сен-Жермен"

    Новичок "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не попал в заявку команды на матч третьего тура чемпионата Франции против "Бреста". Об этом сообщается в твиттере парижского клуба.

    Встреча состоится сегодня на стадионе "Франсис Ле Бле" в Бресте. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

    В заявку также не попали бразилец Неймар и аргентинец Леандро Паредес. Сообщается, что все они продолжают набирать форму.

    Также на поле не сможет выйти бывший капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос. Испанский защитник восстанавливается после травмы, к команде он присоединится только в сентябре.

    При этом в заявку были включены вратарь Джанлуиджи Доннарумма, защитник Маркиньос, а также хавбеки Марко Верратти и Анхель Ди Мария, которые пропустили домашний матч второго тура со "Страсбуром" (4:2).

    Журнал Charlie Hebdo выпустил обложку с карикатурой на талибов и Месси

    Журнал Charlie Hebdo выпустил обложку с карикатурой на талибов и Месси

    10 августа Месси перешёл в ПСЖ на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон. За новую команду аргентинец будет выступать под 30-м номером.

    По информации Le Parisien, дебют Месси в составе "Пари Сен-Жермен" состоится не ранее 29 августа. В этот день запланирован выездной для команды матч четвёртого тура чемпионата Франции против "Реймса".

    Авторы
    Роман Фейгин
    Роман Фейгин

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