Месси не включили в заявку ПСЖ на матч с "Брестом"
Фото © ФК "Пари Сен-Жермен"
По информации СМИ, аргентинец дебютирует в составе своей новой команды не ранее 29 августа.
Новичок "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не попал в заявку команды на матч третьего тура чемпионата Франции против "Бреста". Об этом сообщается в твиттере парижского клуба.
Встреча состоится сегодня на стадионе "Франсис Ле Бле" в Бресте. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.
В заявку также не попали бразилец Неймар и аргентинец Леандро Паредес. Сообщается, что все они продолжают набирать форму.
Le groupe parisien pour #SB29PSG ! 📋🔴🔵 pic.twitter.com/muWiWd7FSV— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 20, 2021
Также на поле не сможет выйти бывший капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос. Испанский защитник восстанавливается после травмы, к команде он присоединится только в сентябре.
При этом в заявку были включены вратарь Джанлуиджи Доннарумма, защитник Маркиньос, а также хавбеки Марко Верратти и Анхель Ди Мария, которые пропустили домашний матч второго тура со "Страсбуром" (4:2).
10 августа Месси перешёл в ПСЖ на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон. За новую команду аргентинец будет выступать под 30-м номером.
По информации Le Parisien, дебют Месси в составе "Пари Сен-Жермен" состоится не ранее 29 августа. В этот день запланирован выездной для команды матч четвёртого тура чемпионата Франции против "Реймса".