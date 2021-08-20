Месси не включили в заявку ПСЖ на матч с "Брестом"

По информации СМИ, аргентинец дебютирует в составе своей новой команды не ранее 29 августа.

Новичок "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не попал в заявку команды на матч третьего тура чемпионата Франции против "Бреста". Об этом сообщается в твиттере парижского клуба.

Встреча состоится сегодня на стадионе "Франсис Ле Бле" в Бресте. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

В заявку также не попали бразилец Неймар и аргентинец Леандро Паредес. Сообщается, что все они продолжают набирать форму.

Также на поле не сможет выйти бывший капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос. Испанский защитник восстанавливается после травмы, к команде он присоединится только в сентябре.

При этом в заявку были включены вратарь Джанлуиджи Доннарумма, защитник Маркиньос, а также хавбеки Марко Верратти и Анхель Ди Мария, которые пропустили домашний матч второго тура со "Страсбуром" (4:2).

10 августа Месси перешёл в ПСЖ на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон. За новую команду аргентинец будет выступать под 30-м номером.