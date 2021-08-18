Журнал Charlie Hebdo выпустил обложку с карикатурой на талибов и Месси

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo выпустил очередную скандальную карикатуру. Свежий номер журнала вышел с обложкой, на которой изображены люди в паранджах с надписью Messi и цифрой 30, что является элементами формы известного футболиста Лионеля Месси. Таким образом, карикатура объединила две главные темы недели — захват власти в Афганистане "Талибаном"* и переход спортсмена из "Барселоны" во французский "Пари Сен-Жермен".

"Талибан: Это хуже, чем мы думали!" — говорится в подписи к изображению.

Фото © Twitter / Charlie_Hebdo_

Вероятнее всего, такой обложкой редакция французского журнала намекает на то, что 70% акций футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" принадлежат катарскому фонду, а эту страну, в свою очередь, зачастую обвиняют в финансировании террористов. Например, ранее экс-президент США Дональд Трамп публично заявил, что Катар "исторически был спонсором терроризма на очень высоком уровне". Будучи главой Белого дома, он призвал Доху немедленно остановить поддержку экстремистской идеологии.

Ранее сообщалось, что платок, которым Месси вытирал слёзы во время прощания с "Барселоной", продают за миллион долларов. В описании на сайте указано, что платок имеет размер 20 на 20 сантиметров. Также отмечается, что в нём содержится генетический материал, который можно использовать для клонирования футболиста.