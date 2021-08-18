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Скончался известный французский комедийный актёр Тьерри Лиагр

В его послужном списке роли в фильмах с Жаном Рено, Луи де Фюнесом, Пьером Ришаром и другими знаменитыми артистами.

18 августа, 16:33
<p>Тьерри Лиагр. Фото © <a href="https://www.kinopoisk.ru/name/113885/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk.ru</a></p>

Тьерри Лиагр. Фото © Kinopoisk.ru

Французский комедийный актёр Тьерри Лиагр скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщает агентство SB Talents.

"Все, кто его знал, никогда не забудут его таланта, доброты, чувства юмора", — сказано в сообщении в "Твиттере".

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На 85-м году жизни скончался режиссёр "Трудно быть богом"

Причины смерти актёра не уточняются.

На счету Лиагра роли более чем в 20 кинолентах, а также в большом количестве телевизионных фильмов. Российскому зрителю он известен по работам в картине Жана Жиро "Суп с капустой" (La Soupe Aux Choux) и фильме Жан-Мари Пуаре "Пришельцы" (Les Visiteurs). Он снимался с Жаном Рено, Луи де Фюнесом, Пьером Ришаром и другими.

Ранее Лайф сообщал, что в Париже скончалась журналистка и правозащитница Арина Гинзбург. Писатель Дмитрий де Кошко отметил, что её смерть стала огромной утратой для всего литературного мира Франции.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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