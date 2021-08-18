Скончался известный французский комедийный актёр Тьерри Лиагр
В его послужном списке роли в фильмах с Жаном Рено, Луи де Фюнесом, Пьером Ришаром и другими знаменитыми артистами.
Тьерри Лиагр. Фото © Kinopoisk.ru
Французский комедийный актёр Тьерри Лиагр скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщает агентство SB Talents.
"Все, кто его знал, никогда не забудут его таланта, доброты, чувства юмора", — сказано в сообщении в "Твиттере".
Причины смерти актёра не уточняются.
На счету Лиагра роли более чем в 20 кинолентах, а также в большом количестве телевизионных фильмов. Российскому зрителю он известен по работам в картине Жана Жиро "Суп с капустой" (La Soupe Aux Choux) и фильме Жан-Мари Пуаре "Пришельцы" (Les Visiteurs). Он снимался с Жаном Рено, Луи де Фюнесом, Пьером Ришаром и другими.
Ранее Лайф сообщал, что в Париже скончалась журналистка и правозащитница Арина Гинзбург. Писатель Дмитрий де Кошко отметил, что её смерть стала огромной утратой для всего литературного мира Франции.
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