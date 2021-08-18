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"Живёт по законам шариата": Вернувшийся из Кабула блогер Варламов рассказал о правилах афганского общества

В частности, в республике считается нормой отрубить вору руку, а женщину, если она посмела сделать что-то не так, забить камнями на площади, рассказал ютубер.

18 августа, 16:28
<p>Илья Варламов. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CIvcC3Ijvkx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">varlamov</a></p>

Илья Варламов. Фото © Instagram / varlamov

Сами афганцы — даже не под контролем "Талибана"* — во многом придерживаются строгих правил, которые ограничивают права и свободу граждан республики. Об этом заявил популярный российский блогер Илья Варламов, на днях вернувшийся из охваченного радикалами Кабула.

"Люди, особенно афганское сельское население, оно живёт по тем же самым законам шариата, оно так же считает, что высшая степень справедливости — какому-нибудь вору отрубить руку, а женщину, если она посмела что-то сделать, забить камнями на площади", — рассказал он в интервью сайту kp.ru.

В Сети появилось видео с женщинами, молящими о помощи солдат США в аэропорту Кабула

В Сети появилось видео с женщинами, молящими о помощи солдат США в аэропорту Кабула

Варламов отметил, что кричать о защите прав женщин или о предоставлении общего права на образование бессмысленно, так как в Афганистане уже несколько десятилетий в принципе работало очень мало школ. Причём, по его словам, процент грамотных женщин в республике составляет не более 10%, а мужчин — не более 50%.

Какой тактике талибы будут следовать в ближайшее время, пока не известно. Но блогер убеждён, что политические чистки в первую очередь начнутся с тех, кто сотрудничал с американцами и представителями других стран Запада. Также положение усугубится и для журналистов, блогеров, местных политиков, которые ранее публично высказывались против радикалов.

"Нужны законы шариата": "Талибан" заявил о невозможности демократии в Афганистане

"Нужны законы шариата": "Талибан" заявил о невозможности демократии в Афганистане

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.

А накануне представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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