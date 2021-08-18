Сами афганцы — даже не под контролем "Талибана"* — во многом придерживаются строгих правил, которые ограничивают права и свободу граждан республики. Об этом заявил популярный российский блогер Илья Варламов, на днях вернувшийся из охваченного радикалами Кабула.

"Люди, особенно афганское сельское население, оно живёт по тем же самым законам шариата, оно так же считает, что высшая степень справедливости — какому-нибудь вору отрубить руку, а женщину, если она посмела что-то сделать, забить камнями на площади", — рассказал он в интервью сайту kp.ru.

Варламов отметил, что кричать о защите прав женщин или о предоставлении общего права на образование бессмысленно, так как в Афганистане уже несколько десятилетий в принципе работало очень мало школ. Причём, по его словам, процент грамотных женщин в республике составляет не более 10%, а мужчин — не более 50%.

Какой тактике талибы будут следовать в ближайшее время, пока не известно. Но блогер убеждён, что политические чистки в первую очередь начнутся с тех, кто сотрудничал с американцами и представителями других стран Запада. Также положение усугубится и для журналистов, блогеров, местных политиков, которые ранее публично высказывались против радикалов.

А накануне представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.