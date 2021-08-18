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"Нужны законы шариата": "Талибан" заявил о невозможности демократии в Афганистане

Государством будут управлять в соответствии с законами ислама, отметил представитель радикалов.

18 августа, 15:57
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В радикальном движении "Талибан"* заверили, что Афганистан никогда не будет демократическим государством. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя талибов Вахидулла Хашими.

"Никакой демократической системы не будет, поскольку для этого в нашей стране нет никаких оснований. Мы не будем дискутировать о том, какая политическая система нужна Афганистану, поскольку ответ на этот вопрос ясен. Это законы шариата", — заявил он.

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Представитель радикалов добавил, что верховным лидером при нынешней власти будет предводитель движения — Хайбатулла Ахундзада.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.

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А накануне, 17 августа, представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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