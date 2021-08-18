В радикальном движении "Талибан"* заверили, что Афганистан никогда не будет демократическим государством. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя талибов Вахидулла Хашими.

"Никакой демократической системы не будет, поскольку для этого в нашей стране нет никаких оснований. Мы не будем дискутировать о том, какая политическая система нужна Афганистану, поскольку ответ на этот вопрос ясен. Это законы шариата", — заявил он.

Представитель радикалов добавил, что верховным лидером при нынешней власти будет предводитель движения — Хайбатулла Ахундзада.

А накануне, 17 августа, представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.