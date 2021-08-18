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В ВОЗ заявили, что дельта-штамм опережает меры реагирования на пандемию

Причём число госпитализаций растёт в тех странах, где низок уровень вакцинации, а также принимаются "ограниченные меры в сфере общественного здравоохранения", отметил глава организации.

18 августа, 15:48
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Штамм коронавируса "дельта" распространяется настолько быстро, что органы здравоохранения не успевают на него реагировать. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

"Он продолжает обгонять наше коллективное реагирование", — сказал глава ВОЗ на брифинге в Женеве.

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Он отметил, что число госпитализаций растёт в тех странах, где низок уровень вакцинации, а также принимаются "ограниченные меры в сфере общественного здравоохранения". По словам Гебреисуса, в настоящее время 75% всех антиковидных вакцин использовано всего в 10 странах. В то же время государства с низкими доходами едва привили 2% населения.

Глава ВОЗ считает, что решить проблему можно с помощью увеличения масштабов тестирования. Также необходимо обеспечить больницы кислородом, лечебными материалами, вакцинами и индивидуальными защитными средствами для самих медиков.

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Ранее эпидемиолог рассказал, какие вакцины защитят от новых штаммов коронавируса. Эксперт отметил, что в уже существующие препараты необходимо добавлять поверхностные антигены новых вариантов ковида.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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