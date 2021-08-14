Эпидемиолог рассказал, какие вакцины защитят от новых штаммов коронавируса

Поливалентная вакцина сможет защитить от новых штаммов CоViD-19. Об этом рассказал в беседе с Ura.ru врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

По его словам, в случае появления штамма с изменённым белком для борьбы с мутацией придётся работать над существующими вакцинами, добавляя в них поверхностные антигены новых штаммов. Таким образом, удастся сделать так, чтобы один препарат защищал сразу от всех разновидностей штаммов.

"Поливалентная вакцина имеет в своём составе антигены нескольких штаммов одной инфекции", — объяснил Шунков.

Врач отметил, что мировая медицинская общественность обсуждает вопрос возможной мутации белковых молекул CоViD-19. В связи с этим медики говорят и о вероятности изменения поверхностных антигенов — белковых молекул вируса, которые вводятся с вакцинами.

Руководитель отдела вирусологии имени академика Смородинцева НИИ экспериментальной медицины, доктор медицинских наук, профессор Лариса Руденко согласилась с коллегой, отметив необходимость введения в существующие препараты новых антигенов. По её словам, поиск актуальных вакцин продолжается. Мировые научные лаборатории и фармацевтические компании трудятся над созданием новых лекарственных средств и совершенствованием старых.

"Надо в состав вакцины вводить новые антигены, более современные, для того, чтобы нейтрализовать уже появляющиеся новые актуальные штаммы", — подчеркнула она.