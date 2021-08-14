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У москвича выявили рекордные 27 тысяч антител после "Спутника V"

При настоящем коронавирусе слишком сильный иммунитет может быть опасен и способен уничтожить организм.

14 августа, 12:10

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Врачи выявили у жителя Москвы Сергея Тарасенко титр нейтрализующих антител на уровне рекордных 27 тысяч после вакцинации препаратом "Спутник V" в феврале. Об этом сам мужчина рассказал в разговоре с "Лентой.ру".

Тарасенко отметил, что два раза пересдавал анализы, но они по-прежнему показывали высокое количество антител. По словам Сергея, он редко сталкивался с проблемами со здоровьем. Он также не болел коронавирусом ни до, ни после вакцинации.

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"Я ношу маску, когда нужно — перчатки. Но не довожу всю эту историю до фанатизма, не обливаюсь антисептиком каждые полчаса, нет такой паранойи. Больше думаю о том, чтобы не заразить других", — рассказал москвич.

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин заметил, что трактовать результаты на количество антител сложно, так как многое зависит от тест-систем анализа и индивидуальной переносимости вакцины пациентом. Специалист подтвердил, что такие показатели всё же говорят об очень крепком иммунитете человека.

"Это очень хорошая реакция на вакцину, которая говорит о том, что любое попадание антигена даст уже более стабильное состояние, организм справится. Хотя теперь, с появлением новых штаммов, это, конечно, уже дискуссионный вопрос. В любом случае реакция на вакцинацию обусловлена особенностями иммунной системы и генетики", — объяснил врач.

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Специалист озвучил и другую версию. Он отметил, что в "Спутнике V" содержится аденовирус, который даёт ощущение воспалительного процесса. Так, по словам врача, у мужчины очень сильная иммунная система, но при столкновении с настоящим CоViD-19 всё могло бы закончиться печально.

"Ему ввели крошечную часть вируса, а уже получился такой серьёзный ответ. При настоящем коронавирусе слишком сильный иммунитет может быть опасен — развивается цитокиновый шторм. Это как взрыв. Взрыв, способный уничтожить весь организм", — сказал медик.

Ранее сообщалось, что в России четвёртый день подряд фиксируют антирекорд по числу умерших от ковида. При этом суточная заболеваемость не обновляет максимум. Так, за прошедшие сутки выявили 22 144 случая коронавируса.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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