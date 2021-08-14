У москвича выявили рекордные 27 тысяч антител после "Спутника V"

Врачи выявили у жителя Москвы Сергея Тарасенко титр нейтрализующих антител на уровне рекордных 27 тысяч после вакцинации препаратом "Спутник V" в феврале. Об этом сам мужчина рассказал в разговоре с "Лентой.ру".

Тарасенко отметил, что два раза пересдавал анализы, но они по-прежнему показывали высокое количество антител. По словам Сергея, он редко сталкивался с проблемами со здоровьем. Он также не болел коронавирусом ни до, ни после вакцинации.

"Я ношу маску, когда нужно — перчатки. Но не довожу всю эту историю до фанатизма, не обливаюсь антисептиком каждые полчаса, нет такой паранойи. Больше думаю о том, чтобы не заразить других", — рассказал москвич.

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин заметил, что трактовать результаты на количество антител сложно, так как многое зависит от тест-систем анализа и индивидуальной переносимости вакцины пациентом. Специалист подтвердил, что такие показатели всё же говорят об очень крепком иммунитете человека.

"Это очень хорошая реакция на вакцину, которая говорит о том, что любое попадание антигена даст уже более стабильное состояние, организм справится. Хотя теперь, с появлением новых штаммов, это, конечно, уже дискуссионный вопрос. В любом случае реакция на вакцинацию обусловлена особенностями иммунной системы и генетики", — объяснил врач.

Специалист озвучил и другую версию. Он отметил, что в "Спутнике V" содержится аденовирус, который даёт ощущение воспалительного процесса. Так, по словам врача, у мужчины очень сильная иммунная система, но при столкновении с настоящим CоViD-19 всё могло бы закончиться печально.

"Ему ввели крошечную часть вируса, а уже получился такой серьёзный ответ. При настоящем коронавирусе слишком сильный иммунитет может быть опасен — развивается цитокиновый шторм. Это как взрыв. Взрыв, способный уничтожить весь организм", — сказал медик.