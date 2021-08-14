В России четвёртый день подряд фиксируют антирекорд по числу умерших от ковида

В России за прошедшие сутки от коронавируса умерло 819 человек, что является максимумом с начала пандемии. За весь период в РФ зарегистрировали 169 683 летальных исхода. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с распространением CoViD-19.

Отметим, что антирекорды по суточной смертности фиксируют уже четвёртый день подряд. Так, 11 августа умерло 799 пациентов, 12 августа — 808, а накануне, 13 августа, скончалось 815 человек.

При этом всего за сутки выявили 22 144 случая коронавируса, что не является рекордным показателем.