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В России четвёртый день подряд фиксируют антирекорд по числу умерших от ковида

При этом суточная заболеваемость не обновляет максимум. Так, за прошедшие сутки выявили 22 144 случая коронавируса.

14 августа, 08:23

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

В России за прошедшие сутки от коронавируса умерло 819 человек, что является максимумом с начала пандемии. За весь период в РФ зарегистрировали 169 683 летальных исхода. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с распространением CoViD-19.

Отметим, что антирекорды по суточной смертности фиксируют уже четвёртый день подряд. Так, 11 августа умерло 799 пациентов, 12 августа — 808, а накануне, 13 августа, скончалось 815 человек.

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При этом всего за сутки выявили 22 144 случая коронавируса, что не является рекордным показателем.

Ранее учёный рассказал, как люди сами могут сделать коронавирус более смертоносным. По мере появления новых штаммов SARS-CoV-2 может научиться обходить защиту, которую дают нынешние вакцины.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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