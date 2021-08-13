В России зафиксирован новый максимум смертей от ковида

За сутки в России от коронавируса умерло 815 человек — это максимум с начала пандемии. За весь период зафиксировано 168 864 летальных исхода. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Антирекорды по суточной смертности от ковида фиксируются в стране третий день подряд. Так, 11 августа умерло 799 пациентов, 12 августа — 808.

При этом уровень заболеваемости за последние сутки в целом по стране не стал рекордным: выявлено 22 277 новых случаев коронавируса.