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В России зафиксирован новый максимум смертей от ковида

Антирекорды по летальным исходам фиксируются в стране третий день подряд.

13 августа, 08:23
<p>Фото © ТАСС/Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС/Валерий Шарифулин

За сутки в России от коронавируса умерло 815 человек — это максимум с начала пандемии. За весь период зафиксировано 168 864 летальных исхода. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Антирекорды по суточной смертности от ковида фиксируются в стране третий день подряд. Так, 11 августа умерло 799 пациентов, 12 августа — 808.

При этом уровень заболеваемости за последние сутки в целом по стране не стал рекордным: выявлено 22 277 новых случаев коронавируса.

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А ранее внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике Сергей Токарев не исключил новой волны заражений — этому будут способствовать новый учебный год и возвращение россиян из отпусков.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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