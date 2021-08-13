В США одобрили третью дозу вакцины от ковида для некоторых граждан
Американский регулятор внёс поправки и допустил получение бустерной порции антиковидных препаратов Pfizer и Moderna в чрезвычайных обстоятельствах.
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Дополнительную — третью — дозу вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna одобрило Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) в случае граждан с ослабленным иммунитетом.
"Сегодня Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов внесло поправки в разрешение на использование вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna в чрезвычайных обстоятельствах, чтобы дать возможность использовать дополнительную дозу для некоторых лиц с ослабленным иммунитетом", — говорится в тексте заявления.
Исполняющая обязанности директора управления Джанет Вудкок отметила, что в стране началась очередная волна пандемии коронавируса и FDA озабочено тем, что у людей с пониженным иммунитетом болезнь может протекать в тяжёлой форме.
Ранее Лайф писал, что главный инфекционист США рассказал, кому может понадобиться третья доза антиковидной вакцины. Как отметил Энтони Фаучи, спустя время после вакцинации происходит некоторое ослабление защиты. Об этом свидетельствует информация, поступающая из Израиля и от компании Pfizer.
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