В США одобрили третью дозу вакцины от ковида для некоторых граждан

Дополнительную — третью — дозу вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna одобрило Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) в случае граждан с ослабленным иммунитетом.

"Сегодня Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов внесло поправки в разрешение на использование вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna в чрезвычайных обстоятельствах, чтобы дать возможность использовать дополнительную дозу для некоторых лиц с ослабленным иммунитетом", — говорится в тексте заявления.

Исполняющая обязанности директора управления Джанет Вудкок отметила, что в стране началась очередная волна пандемии коронавируса и FDA озабочено тем, что у людей с пониженным иммунитетом болезнь может протекать в тяжёлой форме.