Проценко рассказал, сколько обычно длится постковидный синдром
Во многом это зависит от возраста переболевшего коронавирусной инфекцией, но средний показатель можно вывести, и это не короткий период.
Фото © ГБУЗ "ГКБ № 40 ДЗМ"
Пациенты, которые перенесли CoViD-19, могут столкнуться с постковидным синдромом, который длится около двух месяцев. Об этом в ходе поездки в Забайкальский край сообщил главный врач столичной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.
"Анализ по возрастным группам показал нам, что у пациентов до 60 лет, как правило, средняя длительность разрешения симптоматики (постковидного синдрома. — Прим. ред.) составляет около двух месяцев, у пожилых может увеличиться", — сказал Проценко.
Он рассказал об исследовании, в ходе которого анализировали данные о 250 пациентах, перенёсших коронавирусную инфекцию. Врачи отмечали три симптома: быструю физическую утомляемость, забывчивость и раздражительность, отрицательные эмоциональные проявления, которые до ковида человека не беспокоили.
Ранее другой врач рассказал, что придёт на смену самым смертоносным мутациям коронавируса. Инфекционист поясняет, что вирусам нет смысла массово убивать своих носителей. Для них логичнее иной путь.
Комментариев: 0