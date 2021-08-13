Проценко рассказал, сколько обычно длится постковидный синдром

Пациенты, которые перенесли CoViD-19, могут столкнуться с постковидным синдромом, который длится около двух месяцев. Об этом в ходе поездки в Забайкальский край сообщил главный врач столичной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

"Анализ по возрастным группам показал нам, что у пациентов до 60 лет, как правило, средняя длительность разрешения симптоматики (постковидного синдрома. — Прим. ред.) составляет около двух месяцев, у пожилых может увеличиться", — сказал Проценко.

Он рассказал об исследовании, в ходе которого анализировали данные о 250 пациентах, перенёсших коронавирусную инфекцию. Врачи отмечали три симптома: быструю физическую утомляемость, забывчивость и раздражительность, отрицательные эмоциональные проявления, которые до ковида человека не беспокоили.