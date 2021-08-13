Врач рассказал, что придёт на смену самым смертоносным мутациям коронавируса

Новые мутации коронавируса будут приносить не повышенную смертность, а более длительное течение болезни. Так считает врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его мнению, будут и более выраженные постковидные синдромы, которые будут чаще приводить к инвалидизации.

"Скорее всего, будет хронизация процесса, более длительные — лонг-ковиды, более выраженные постковидные синдромы, то есть инвалидизация человека, вероятнее всего, будет больше, но не летальность", — сказал Тимаков в беседе с РИА "Новости".

Медик полагает, что новый мутант ковида появится уже в течение полугода и постепенно начнёт распространяться по всему земному шару. Чтобы предотвратить это, населению следует активно вакцинироваться. Когда вирус поражает привитого человека, он не успевает мутировать в организме, а также меньше выделяется в окружающую среду.