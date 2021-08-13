Учёные оценили, как сильно спиртное увеличивает риск молодых получить ковид

Молодые люди, которые злоупотребляют спиртным, болеют коронавирусом почти в два раза чаще, чем непьющие. Они также с большей вероятностью могут столкнуться с болезненными последствиями инфекции. Об этом говорят выводы учёных из Индианского университета в Блумингтоне.

В своём исследовании они выяснили, что при употреблении спиртного риск заразиться ковидом у молодёжи увеличивается в 1,89 раза, а риск заболеть и испытать болезненные последствия возрастает на 18%. Они объясняют это как поведенческими, так и физиологическими причинами.

В исследовании приняли участие 1027 человек, которые не были инфицированы. Все они студенты и проживали на территории кампуса. Из 810 не злоупотреблявших алкоголем студентов заболели 23 человека, а из 409 пьющих — 21 человек.

Как заявили "Известиям" эксперты, вывод американцев является верным. Они уверены, что неумеренное потребление алкоголя можно считать дополнительным фактором риска заражения CoViD-19.

"Алкоголь приводит к ослаблению контроля и, как следствие, несоблюдению противоэпидемических правил", — сказала руководитель сектора социологии девиантного поведения Института социологии РАН Маргарита Позднякова.

При этом она обращает внимание на то, что социологические исследования показали, что в период самоизоляции 15% опрошенных стали больше и чаще выпивать.

"Скорее всего, речь идёт не о прямом влиянии алкоголя на риск инфекции, а об опосредованных механизмах. Употребление алкоголя часто подразумевает общение в компаниях, что, в свою очередь, увеличивает число контактов, а значит, и риск заражения. Также люди реже следуют и другим мерам — ношению масок и гигиене рук", — согласен директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Антон Барчук.