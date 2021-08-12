Врач рассказал о диете для тех, у кого нет времени на готовку
Плюсы самостоятельно приготовленной еды заключаются в полном контроле её состава. Диетолог предложила заказывать наборы продуктов, из которых можно быстро приготовить полезный ужин.
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Жители мегаполисов редко могут выделить в своём графике время на приготовление еды, даже учитывая тот факт, что такая пища является самой полезной. Врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, какую альтернативу могут выбрать занятые люди. Об этом она сообщила в беседе с радио Sputnik.
Плюсы самостоятельно приготовленной еды заключаются в полном контроле её состава, считает специалист. Но стоять возле плиты после офисных будней не самое привлекательное занятие. Диетолог предложила заказывать наборы продуктов, из которых можно быстро приготовить полезный ужин.
"Сервисы доставки готовой и здоровой еды — это хороший выход для людей, которые не успевают готовить самостоятельно. Они подходят для людей, которые интенсивно работают", — рассказала Залетова.
Специалист отметила, что такие сервисы позволяют учитывать калорийность продуктов и тонкости состояния здоровья заказчика. Например, часто предусмотрены рационы для людей с сахарным диабетом или другими заболеваниями.
Диетолог подчеркнула, что пандемия лишь поспособствовала увеличению числа сервисов доставки еды. Общей чертой, которой отличаются подобные услуги, является высокая цена, отметила врач. По её словам, качественная и уже приготовленная еда не может стоить дёшево. А если ценник необычно низкий, стоит насторожиться.
Ранее диетолог рассказала, как похудеть, лёжа на диване. Простые упражнения в горизонтальном положении и достаточное количество клетчатки — верный путь к хорошей фигуре, отметила специалист.
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