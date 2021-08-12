Водитель, сбивший остановку с людьми на юго-западе Москвы, оказался пьян

Ранее Лайф сообщал, что в аварии пострадала москвичка 1960 года рождения и, предположительно, её внучка. Женщина получила открытые переломы обеих голеней и шок второй степени. Кроме того, ей оторвало правую нижнюю треть голени. Сотрудники экстренных служб планируют доставить женщину в больницу вертолётом. Девочке 2005 года рождения диагностировали ушибы и переломы трёх пальцев правой стопы. При этом сам виновник аварии не получил травм.