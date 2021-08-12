Водитель, сбивший остановку с людьми на юго-западе Москвы, оказался пьян
В результате медосвидетельствования у водителя иномарки обнаружили более одного промилле алкоголя, что является достаточно сильным опьянением.
Водитель "шкоды", влетевший в остановку с людьми на улице Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы, оказался нетрезв. Об этом сообщил в своём телеграм-канале Департамент транспорта столицы.
"Результат медосвидетельствования: 1,058 промилле, что является сильным алкогольным опьянением", — сообщили в ведомстве.
Ранее Лайф сообщал, что в аварии пострадала москвичка 1960 года рождения и, предположительно, её внучка. Женщина получила открытые переломы обеих голеней и шок второй степени. Кроме того, ей оторвало правую нижнюю треть голени. Сотрудники экстренных служб планируют доставить женщину в больницу вертолётом. Девочке 2005 года рождения диагностировали ушибы и переломы трёх пальцев правой стопы. При этом сам виновник аварии не получил травм.
Напомним, что ранее в Санкт-Петербурге автомобиль Volkswagen Polo на полной скорости влетел в трамвайную остановку.
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