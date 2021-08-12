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Водитель, сбивший остановку с людьми на юго-западе Москвы, оказался пьян

В результате медосвидетельствования у водителя иномарки обнаружили более одного промилле алкоголя, что является достаточно сильным опьянением.

12 августа, 16:02
<p>Фото © LIFE.</p><p><em style="font-style: italic;">Кадры с места аварии в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Android</a> и<a href="https://apps.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> iOS</a>)</em></p>

Фото © LIFE.

Кадры с места аварии в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Водитель "шкоды", влетевший в остановку с людьми на улице Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы, оказался нетрезв. Об этом сообщил в своём телеграм-канале Департамент транспорта столицы.

"Результат медосвидетельствования: 1,058 промилле, что является сильным алкогольным опьянением", — сообщили в ведомстве.

Иномарка влетела в остановку с людьми на юго-западе Москвы, есть пострадавшие

Иномарка влетела в остановку с людьми на юго-западе Москвы, есть пострадавшие

Ранее Лайф сообщал, что в аварии пострадала москвичка 1960 года рождения и, предположительно, её внучка. Женщина получила открытые переломы обеих голеней и шок второй степени. Кроме того, ей оторвало правую нижнюю треть голени. Сотрудники экстренных служб планируют доставить женщину в больницу вертолётом. Девочке 2005 года рождения диагностировали ушибы и переломы трёх пальцев правой стопы. При этом сам виновник аварии не получил травм.

Напомним, что ранее в Санкт-Петербурге автомобиль Volkswagen Polo на полной скорости влетел в трамвайную остановку.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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