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Жительницу Клина нашли с перерезанным горлом в собственной квартире

В убийстве подозревается 33-летний сын погибшей, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Во время приезда силовиков мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

12 августа, 15:32
<p>Фото © ТАСС / Следственный комитет РФ</p>

Фото © ТАСС / Следственный комитет РФ

В подмосковном Клину правоохранители обнаружили тело 54-летней местной жительницы с перерезанным горлом в собственной квартире. Об этом сообщает ФАН.

Сообщение о том, что в одной из квартир дома в Северном переулке нашли труп женщины, поступило в дежурную часть полиции вечером 11 августа. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Правоохранители во время осмотра изъяли кухонный нож и следы бурого вещества, похожего на кровь. Как сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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Уточняется, что во время приезда силовиков в квартире находились 33-летний сын погибшей и его сожительница. По данным агентства, они были в невменяемом состоянии из-за большого количества выпитого алкоголя и до сих пор ничего не смогли рассказать о случившемся.

"Некоторые улики свидетельствуют о том, что, скорее всего, именно сын воткнул нож матери в шею. Возможно, к убийству причастна и подруга подозреваемого. Предположительно, произошло это из-за давнего конфликта, который усугубился злоупотреблением алкоголя", — сообщил источник агентства в правоохранительных органах.

Сына погибшей поместили в местный изолятор, а его сожительница осталась на свободе. На данный момент правоохранители ждут, когда подозреваемые протрезвеют и расскажут о произошедшем. Если вина родственника погибшей будет доказана, то решением суда ему будет грозить до 15 лет лишения свободы.

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Ранее сообщалось, что на одной из московских улиц обнаружили тело мужчины с колото-резаными ранениями, а в квартире, где он жил, нашли женщину без головы и сердца. По предварительной версии, погибший сначала расправился с дамой, а потом покончил с собой.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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