Похититель школьницы скрывался в лесу, мылся в реке, а попался, выйдя в магазин
Лайф узнал, как нашли Олега Лавкина, который два дня продержал в подвале 12-летнюю девочку в Бийске.
Фото © VK / Инцидент Бийск
Лайф узнал подробности задержания 40-летнего Олега Лавкина, который подозревается в похищении школьницы в Бийске. По данным нашего источника, после совершения преступления мужчина выдвинулся в сторону тайги и даже провёл там ночь, а затем пешком и на попутных автобусах добрался до села Онгудай, где его в результате и обнаружили.
В посёлке с населением около пяти тысяч человек, расположенном в 250 километрах от Бийска, тоже были в курсе истории с похищением. Везде развесили ориентировки на Лавкина, а о произошедшем постоянно говорили на местном телевидении. Лицо преступника запомнил и местный житель, который рыбачил на реке, заметил похожего мужчину и позвонил в полицию.
По данным Лайфа, похититель постоянно дислоцировался неподалёку от Онгудая. На реке он остановился, чтобы помыться и передохнуть, а в само село пришёл по надобности, чтобы закупиться продуктами. Вскоре его задержали.
Напомним, 31 июля в городе Бийске пропала 12-летняя девочка, но спустя два дня она сама вернулась домой. Оказалось, что всё это время школьницу удерживал в подвале 40-летний местный житель. Неадекват выслеживал девочку целый месяц. Лайф также сообщал, что злоумышленник ранее был судим по статье о незаконном приобретении, хранении и изготовлении наркотиков.
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