Похититель школьницы скрывался в лесу, мылся в реке, а попался, выйдя в магазин

Лайф узнал подробности задержания 40-летнего Олега Лавкина, который подозревается в похищении школьницы в Бийске. По данным нашего источника, после совершения преступления мужчина выдвинулся в сторону тайги и даже провёл там ночь, а затем пешком и на попутных автобусах добрался до села Онгудай, где его в результате и обнаружили.

В посёлке с населением около пяти тысяч человек, расположенном в 250 километрах от Бийска, тоже были в курсе истории с похищением. Везде развесили ориентировки на Лавкина, а о произошедшем постоянно говорили на местном телевидении. Лицо преступника запомнил и местный житель, который рыбачил на реке, заметил похожего мужчину и позвонил в полицию.