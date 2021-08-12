Умерла звезда "Шерлока" Уна Стаббс

На 85-м году жизни скончалась английская актриса и танцовщица Уна Стаббс, наиболее известная по роли миссис Хадсон в сериале "Шерлок".

Уна Стаббс дебютировала на телевидении как танцовщица в группе "Дуги Сквайрс" в 1956 году, а после снималась в сериалах "Убийства в Мидсомере", "Самая плохая ведьма", "Мисс Марпл Агаты Кристи". Но самой громкой её ролью стала миссис Хадсон в сериале "Шерлок" (2010–2017), где её партнёрами по съёмочной площадке были Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен.