НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Умерла звезда "Шерлока" Уна Стаббс

Актриса запомнилась ролью миссис Хадсон, её партнёрами по съёмочной площадке были Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен.

12 августа, 15:27
<p>Фото © Dave M. Benett / Getty Images</p>

Фото © Dave M. Benett / Getty Images

На 85-м году жизни скончалась английская актриса и танцовщица Уна Стаббс, наиболее известная по роли миссис Хадсон в сериале "Шерлок".

По данным Daily Mail, Стаббс умерла дома, в кругу семьи, после нескольких месяцев болезни.

Уна Стаббс дебютировала на телевидении как танцовщица в группе "Дуги Сквайрс" в 1956 году, а после снималась в сериалах "Убийства в Мидсомере", "Самая плохая ведьма", "Мисс Марпл Агаты Кристи". Но самой громкой её ролью стала миссис Хадсон в сериале "Шерлок" (2010–2017), где её партнёрами по съёмочной площадке были Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Единственная дочь Альфреда Хичкока скончалась в США на 94-м году жизни

вчера в 19:17

"Ватсон" отреагировал на новость о возможном продолжении "Шерлока"

18 августа 2019, 18:41

Глава Свердловской области намерен увеличить бюджет региона за счёт выращивания конопли

сегодня в 16:18

Вслед за Кандагаром: "Талибан" заявил о захвате третьего по величине города Афганистана

сегодня в 16:15

"Намного сложнее": Шойгу оценил нынешнюю обстановку в Афганистане

сегодня в 16:12

Новости партнеров

Layer 1