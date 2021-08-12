В Госдуме предложили предоставить политическое убежище затравленной на Украине прыгунье Магучих

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов осудил травлю на Украине прыгуньи в высоту Ярославы Магучих за снимок с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Конечно, это полный идиотизм. Мне искренне жаль украинскую девчонку. Она молодец! Понятно, что эти гоблины и дальше будут скакать по Киеву, но в сердцах русского и украинского народов остаётся взаимная любовь. <...> Взаимоотношения между нациями должны быть вне политики. Магучих это продемонстрировала. Для Украины, к сожалению, такой безобидный жест — это политика. А спортсменка делает всё правильно, хочется сказать ей большое спасибо", — сказал Милонов.

Магучих затравили на родине за фото с Ласицкене. 19-летнюю спортсменку пристыдили за объятия "с офицером страны-агрессора". Комментаторы даже спросили, не "печёт ли ей руку" флаг Незалежной. Милонов предложил предоставить украинской легкоатлетке политическое убежище в России.

"Конечно, есть искушение предоставить ей убежище. Если ей начнут угрожать, то Россия заступится за неё. Наша задача — это не вывезти всех нормальных украинцев в Россию, а вернуть Украину в нормальное русло. Если для Магучих будет опасность, то мы станем её спасать. Надеюсь, украинцы одумаются. Поймут, что надо не уезжать из страны, а менять её", — добавил депутат.