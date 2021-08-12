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В Госдуме предложили предоставить политическое убежище затравленной на Украине прыгунье Магучих

Спортсменку, сфотографировавшуюся с россиянкой Марией Ласицкене, пристыдили за объятия "с офицером страны-агрессора".

12 августа, 15:25
<p>Фото © ТАСС / Oliver Weiken / dpa</p>

Фото © ТАСС / Oliver Weiken / dpa

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов осудил травлю на Украине прыгуньи в высоту Ярославы Магучих за снимок с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Конечно, это полный идиотизм. Мне искренне жаль украинскую девчонку. Она молодец! Понятно, что эти гоблины и дальше будут скакать по Киеву, но в сердцах русского и украинского народов остаётся взаимная любовь. <...> Взаимоотношения между нациями должны быть вне политики. Магучих это продемонстрировала. Для Украины, к сожалению, такой безобидный жест — это политика. А спортсменка делает всё правильно, хочется сказать ей большое спасибо", — сказал Милонов.

Магучих затравили на родине за фото с Ласицкене. 19-летнюю спортсменку пристыдили за объятия "с офицером страны-агрессора". Комментаторы даже спросили, не "печёт ли ей руку" флаг Незалежной. Милонов предложил предоставить украинской легкоатлетке политическое убежище в России.

"Конечно, есть искушение предоставить ей убежище. Если ей начнут угрожать, то Россия заступится за неё. Наша задача — это не вывезти всех нормальных украинцев в Россию, а вернуть Украину в нормальное русло. Если для Магучих будет опасность, то мы станем её спасать. Надеюсь, украинцы одумаются. Поймут, что надо не уезжать из страны, а менять её", — добавил депутат.

"Не было никакой политической позиции": Затравленная на Украине прыгунья Магучих прокомментировала фото с Ласицкене

"Не было никакой политической позиции": Затравленная на Украине прыгунья Магучих прокомментировала фото с Ласицкене

В ходе олимпийского турнира Ласицкене выиграла золото, преодолев планку на высоте 2,04 метра. Второе место заняла Никола Макдермот из Австралии (2,02 метра). Магучих с результатом два метра ровно завоевала бронзу.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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