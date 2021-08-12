Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих заявила, что в снимке с российской спортсменкой Марией Ласицкене не было никакой политической позиции. Об этом она рассказала журналистам.

Совместное фото было сделано на Олимпиаде в Токио, в ходе которой россиянка выиграла золото в прыжках в высоту, а украинка стала третьей.

"В первую очередь после соревнований все традиционно поздравили друг друга. В этом не было никакой моей политической позиции. У нас есть свобода мысли, поэтому я благодарна всем людям, которые меня поддерживали, понимают. Всё-таки хочу поблагодарить и людей, которые меня критикуют, потому что это опыт для меня и он делает меня сильнее", — сказала Магучих.