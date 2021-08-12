"Не было никакой политической позиции": Затравленная на Украине прыгунья Магучих прокомментировала фото с Ласицкене
Совместный снимок был сделан на Олимпиаде в Токио, в ходе которой россиянка выиграла золото в прыжках в высоту, а украинка стала третьей.
Фото © ТАСС / EPA / CHRISTIAN BRUNA
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих заявила, что в снимке с российской спортсменкой Марией Ласицкене не было никакой политической позиции. Об этом она рассказала журналистам.
Совместное фото было сделано на Олимпиаде в Токио, в ходе которой россиянка выиграла золото в прыжках в высоту, а украинка стала третьей.
"В первую очередь после соревнований все традиционно поздравили друг друга. В этом не было никакой моей политической позиции. У нас есть свобода мысли, поэтому я благодарна всем людям, которые меня поддерживали, понимают. Всё-таки хочу поблагодарить и людей, которые меня критикуют, потому что это опыт для меня и он делает меня сильнее", — сказала Магучих.
Ранее Лайф сообщал, что Магучих затравили на родине за фото с Ласицкене. 19-летнюю спортсменку пристыдили за объятия "с офицером страны-агрессора". Комментаторы даже спросили, не "печёт ли ей руку" флаг Незалежной.
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