Путин наградил орденами и медалями российских призёров Олимпиады в Токио

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами российских спортсменов, принимавших участие в Олимпиаде, которая проходила в Токио. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Награды присуждены за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремлённость, проявленные на Играх XXXII Олимпиады в Токио", — говорится на сайте.