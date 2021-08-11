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Путин наградил орденами и медалями российских призёров Олимпиады в Токио

Ранее глава государства пообещал лично встретиться с олимпийцами и паралимпийцами по итогам Игр.

11 августа, 14:00
<p>Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами российских спортсменов, принимавших участие в Олимпиаде, которая проходила в Токио. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Награды присуждены за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремлённость, проявленные на Играх XXXII Олимпиады в Токио", — говорится на сайте.

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Всего наград удостоилось 128 спортсменов. Отмечается, что олимпийцы и паралимпийцы получат ордена Александра Невского, ордена Почёта, ордена Дружбы, а также медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени.

Напомним, что сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте на Олимпийских играх в Токио. В активе нашей команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Домой спортсмены вернулись 8 августа, где их встретили торжественным концертом на Красной площади. Кроме того, президент Владимир Путин пообещал лично встретиться с олимпийцами и паралимпийцами.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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