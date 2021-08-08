#WeWillROCYou у стен Кремля: На Красной площади состоялся концерт в честь олимпийцев РФ
Кульминацией мероприятия стало исполнение спортсменами гимна России, вместо которого во время Игр в Токио звучало произведение Чайковского.
#WeWillROCYou у стен Кремля: На Красной площади состоялся концерт в честь олимпийцев РФ. Видео © LIFE
В Москве на Красной площади сегодня состоялся концерт, посвящённый российским спортсменам, представлявшим страну на Олимпийских играх в Токио. Ведущей мероприятия стала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая отметила героизм олимпийцев РФ и поддержку граждан страны.
"Они — герои! <...> А как болела страна, как мы переживали, как мы делали всё, чтобы они почувствовали нашу поддержку и любовь там, в далёком Токио. И мне кажется, всё получилось. WeWillROCYou! Это не конец, это только начало", — заявила дипломат.
На сцене выступили народный артист России пианист Денис Мацуев и музыканты под управлением народного артиста СССР дирижёра Юрия Башмета. Они исполнили микс из Первого фортепианного концерта Петра Чайковского и хита рок-группы Queen "We Will Rock You". А кульминацией мероприятия стало исполнение российскими олимпийцами гимна России, которого так не хватало во время церемоний награждения на Играх в Токио.
"После этого нам уже ничего не страшно": Российские олимпийцы поделились впечатлениями об Играх в Токио
Напомним, что сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте на Олимпийских играх в Токио. В активе нашей команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.
Олимпиада-2020. Главное по теме
Захарова назвала врагами Украины устроивших травлю прыгуньи Магучих за фото с Ласицкене
сегодня в 17:48
"Для нас ты победила!": У здания ОКР в Москве прошёл флешмоб в поддержку Дины Авериной
сегодня в 17:24
"Мне кажется, всё получилось": Захарова заявила о героизме российских олимпийцев на Играх в Токио
сегодня в 16:44
Комментариев: 0