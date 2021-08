На сцене выступили народный артист России пианист Денис Мацуев и музыканты под управлением народного артиста СССР дирижёра Юрия Башмета. Они исполнили микс из Первого фортепианного концерта Петра Чайковского и хита рок-группы Queen "We Will Rock You". А кульминацией мероприятия стало исполнение российскими олимпийцами гимна России, которого так не хватало во время церемоний награждения на Играх в Токио.