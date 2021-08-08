#WeWillROCYou у стен Кремля: На Красной площади состоялся концерт в честь олимпийцев РФ. Видео © LIFE

В Москве на Красной площади сегодня состоялся концерт, посвящённый российским спортсменам, представлявшим страну на Олимпийских играх в Токио. Ведущей мероприятия стала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая отметила героизм олимпийцев РФ и поддержку граждан страны.

"Они — герои! <...> А как болела страна, как мы переживали, как мы делали всё, чтобы они почувствовали нашу поддержку и любовь там, в далёком Токио. И мне кажется, всё получилось. WeWillROCYou! Это не конец, это только начало", — заявила дипломат.