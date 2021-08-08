"После этого нам уже ничего не страшно": Российские олимпийцы поделились впечатлениями об Играх в Токио
По итогам двухнедельного спортивного марафона всего в активе нашей сборной 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.
Российские олимпийцы поделились впечатлениями об Играх в Токио. Видео © LIFE
Члены олимпийской сборной России, которые представляли страну на Играх в Токио, прибыли на Красную площадь, где состоялся праздничный концерт в их честь. До начала мероприятия Лайфу удалось пообщаться с некоторыми чемпионами.
"Это моя первая Олимпиада в жизни <...> Другие соревнования вообще, ни с чем не сравнимые. Эта Олимпийская деревня, атмосфера, мне всё очень понравилось, хотя я там недолго побыл, меньше недели всего. Очень всё понравилось", — рассказал первый в истории российский олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов.
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Обладательница серебряной медали, теннисистка Елена Веснина, в свою очередь, отметила, что награда далась ей тяжелее, чем на Играх в Рио-де-Жанейро. В беседе с журналистами она поблагодарила болельщиков, подчеркнув, что результат сборной в этом году по праву можно считать успешным. "Мне кажется, что после этого нам уже ничего не страшно", — добавила Веснина.
Чемпионка Олимпиады в Токио по художественной гимнастике Владислава Уразова рассказала Лайфу, что после соревнований спортсменам необходим полноценный отдых. В ближайшее время девушка наконец-то позволит себе ненадолго забыть об изнуряющих тренировках и проведёт время с близкими. Также немного расслабиться планирует и серебряный призёр Игр в соревнованиях по стрельбе Артём Черноусов. Спортсмен тоже поделился своим мнением по поводу медального зачёта нашей сборной.
"Были, конечно, определённые трудности на пути к Олимпиаде, и вообще результат мог бы быть лучше, но что есть, то есть. Что касается атмосферы на Играх, то она была праздничная настолько, насколько это возможно в условиях пандемии. Были ограничения, но всё равно большинство спортсменов чувствовали праздник", — отметил Черноусов.
Напомним, Россия заняла пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр в Токио. Исход оказался предрешён после победы британки Лорен Прайс в финале боксёрского турнира в весовой категории до 75 кг. Наша сборная потеряла шансы догнать идущую четвёртой команду Великобритании, у которой на две золотые награды больше. Всего в активе российских спортсменов 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.
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