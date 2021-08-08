Тимановская, трансгендеры и судейский беспредел: Почему Олимпиада в Токио была самой странной в истории Двухнедельный спортивный марафон подошёл к своему логическому концу. Теперь болельщики ждут зимние Игры в Пекине. 8 августа, 10:43 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / ЕРА / SERGEY DOLZHENKO / Красильников Станислав, gettyimages / Laurence Griffiths

Олимпийские игры в Токио подошли к концу. Огонь на стадионе погас, спортсмены начали разъезжаться по своим странам, а организаторы получили возможность наконец-то выдохнуть. Сам факт того, что Игры прошли, — большое чудо, особенно в нынешних ковидных реалиях. Однако Олимпиада вышла достаточно странной, с немалым количеством самых разных скандалов.

Наши герои

Сборную России на играх оставили без флага, гимна и целого ряда спортсменов. Особенно в лёгкой атлетике, где нам разрешили привезти всего 10 человек. Но даже это не могло остановить российских олимпийцев, которые ежедневно брали медаль за медалью.

Отрадно и то, что в Токио наши спортсмены несколько раз переписывали историю. 25 лет мы не брали золотые медали в плавании и мужском командном многоборье в спортивной гимнастике. А тут — пожалуйста, наконец-то забрали своё. Героями можно назвать Никиту Нагорного, Артура Далалояна, Дениса Аблязина, Давида Белявского и пловца Евгения Рылова.

Настоящей героиней стала Виталина Бацарашкина. Именно она принесла нашей стране первое золото на токийских стартах. Причём на этом омичка решила не останавливаться. Спустя пару дней Бацарашкина взяла серебро в миксе, а потом ещё одно золото. К слову, далеко не каждому удаётся увезти с Олимпиады сразу три медали.

Переписала историю и Светлана Ромашина, которая стала на этих играх двукратной чемпионкой, а всего у неё отныне семь золотых медалей. В синхронном плавании и близко нет никого столь титулованного, как Ромашина. Правда, увеличить число своих побед на Олимпиадах она не сможет, так как планирует дальше завершить карьеру и родить второго ребёнка.

Судейский беспредел

Как ни прискорбно, а запомнятся эти Игры и предвзятым судейством, которое лишило нашу сборную сразу нескольких золотых медалей. Началось всё с гимнаста Дениса Аблязина, который великолепно проявил себя в опорном прыжке и показал аналогичный результат с корейским спортсменом. Решила всё сложность, которая у нашего гимнаста была ниже. Другой вопрос, что кореец свои прыжки исполнил кое-как.

"Почему серебро — это лучше спрашивать у судей. У них своё видение всего этого. Я так и не понял, по какой оценке они выводили. Должны рассказывать тренеры об этом, которые знали правила. Моя задача — прыгать. Могла быть золотая, но так случилось. Говорят, что "украли" золото? Пусть пишут что угодно, это ничего не изменит. Призываю всех успокоиться. Я не буду произносить вслух то, что думаю", — заявил тогда Аблязин.

Но если тогда всё дело было в сложности и хоть какое-то объяснение нашлось, то случившееся в художественной гимнастике объяснить крайне непросто. Это покажется каким-то страшным сном, но Россия осталась без золота в виде спорта, который мы привыкли считать своим.

Сначала судьи оставили без золота Дину Аверину, которая сделала всё что могла. А затем и нашу команду. Поверить в это было сложно. Казалось, что уж на второй день судьи перестанут заниматься не пойми чем и рассудят всё по справедливости. Увы и ах, но этого не случилось.

"Проведение соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх — полный крах: протестов больше, чем команд", — заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Теперь будет крайне любопытно посмотреть, как наши прекрасные девушки выступят через три года в Париже. Понятно, что туда они поедут рвать и метать, и волновать их будет только золотая медаль.

Трансгендеры

Своеобразным трендом этих Игр стало участие в них трансгендеров. Разумеется, что это не могло не вызвать массу споров и скандалов. В частности, по поводу новозеландки Лорел Хаббард. От неё многие ждали хорошего результата в тяжёлой атлетике, однако ничем выдающимся она запомниться не сумела и с треском вылетела, а после и вовсе объявила, что завершает карьеру.

Куда успешнее получилось проявить себя у канадки Ребекки Куинн, которая стала олимпийской чемпионкой в футболе. По пенальти "кленовые" обыграли Швецию, а Куинн навсегда вписала своё имя в историю, став первым трансгендером-чемпионом Олимпиады.

Но ладно бы только трансгендеры. На Олимпиаде о себе заявили и интерсексуалы. Речь о 18-летней бегунье Кристин Мбома, в организме которой с ранних лет было существенное превышение естественного уровня мужского гормона. Что примечательно, она взяла серебро на дистанции 200 метров. А вот в забегах длиннее ей выступать не позволили.

Кристина Тимановская

Главный скандал Игр — история с Кристиной Тимановской. Белорусская легкоатлетка публично раскритиковала руководство Олимпийского комитета страны за то, что её планировали заявить на дистанцию, которую она изначально не должна была бежать. То, что началось дальше, наверняка и сама Тимановская представить не могла.

Её лишили права выступать на Олимпиаде и планировали отправить домой. Однако Тимановская раскрутила ситуацию немного в другую сторону, приковав к своей персоне большое внимание. В итоге она улетела в Вену, а оттуда в Варшаву. Именно в Польше она собирается продолжить свою карьеру и хочет выступить через три года на Олимпиаде в Париже.

Итоги

Признаемся честно, Олимпиада получилась выдающейся. Наша сборная завоевала 71 медаль и заняла пятое место в общекомандном зачёте. При этом по числу наград Россия третья. Впереди лишь США и Китай. Конечно, мы могли взять больше медалей. Где-то недобрали — в плавании или дзюдо.

Однако наши спортсмены — настоящие молодцы и герои. Они радовали нас ежедневно медалями и положительными эмоциями. 71 медаль — лучшее достижение со времён игр в Афинах в 2004 году. И как бы нам ни вставляли палки в колёса, как бы ни пытались безосновательно обвинять в допинге, мы всё равно зажигали и брали своё!

Авторы Шамиль Гаджиев