Регион

Уведомления отключены

"Кража" золота: Как судьи лишили победы гимнаста Аблязина

Наш спортсмен сделал всё, что мог, и показал высочайший класс, но всё решили даже не десятые или сотые, а дополнительные показатели.

2 августа, 21:40
<p>Фото © ОКР</p>

Фото © ОКР

Российские гимнасты на этой Олимпиаде в Токио радуют отечественных болельщиков результатами в разных видах упражнений. Кажется, что наши уже везде, где только можно, сумели взять награды и вновь обратить на себя внимание всего мира. Тем обиднее должно быть Денису Аблязину, у которого судьи, по мнению многих болельщиков, "украли" золотую медаль.

Соревнования в опорном прыжке у мужчин подразумевают исполнение двух прыжков. После судьями выставляются баллы за каждый из них, а в зачёт идёт среднее значение. Нередко бывает такое, что спортсмены делят между собой медали одного достоинства из-за одинаковых оценок.

Гимнаст Аблязин выиграл серебряную медаль на Олимпиаде в Токио

Гимнаст Аблязин выиграл серебряную медаль на Олимпиаде в Токио

Аналогичная история произошла и с Аблязиным. Наш спортсмен исполнил оба своих прыжка достаточно хорошо, без грубых ошибок и сумел всех обрадовать. Казалось, что именно он должен был взять золото. Но у судей на этот счёт было своё мнение. Незадолго до россиянина на помост вышел кореец Син Джи Хван, у которого из крупных побед были лишь виктории на Кубке мира.

Спортсмен из Южной Кореи поставил высокую сложность для своего первого прыжка, который исполнил, прямо скажем, не очень-то и здорово. Главная помарка — на приземлении, где Джи Хван сделал немаленький шаг назад. За это, кстати, судьи сняли у него одну десятую. Хотя, кажется, можно было наказать корейца и сильнее. Второй прыжок он исполнил лучше.

Но и Аблязин не был хуже корейца. Он тоже оба раза сделал всё достаточно чисто, имея лишь небольшие недочёты. В итоге оба спортсмена получили по 14,733 балла. Казалось, что у нас будут два золота. Однако правила таковы, что главную роль сыграла сложность первого прыжка у корейца. Именно она и принесла ему золото. Хотя техническая оценка была выше именно у нашего спортсмена.

Третьи Игры подряд

Обидно Аблязину должно быть и за то, что вот уже третьи Игры подряд он берёт серебряную медаль в опорном прыжке. И каждый раз наш опытный спортсмен проигрывал совсем чуть-чуть. Девять лет назад в Лондоне — представителю Южной Кореи Ян Хак Сону, пять лет назад в Рио — спортсмену из КНДР Ли Сегвану. Новые Игры — новый кореец, и опять серебро.

Российские супергерои: Как наши спортсмены побеждают на Олимпиаде в Токио, несмотря на тяжёлые травмы

Российские супергерои: Как наши спортсмены побеждают на Олимпиаде в Токио, несмотря на тяжёлые травмы

И если в предыдущие разы Аблязин действительно проигрывал по баллам, то на этот раз он не столько проиграл, сколько его лишили заслуженного золота. Недоумевает и главная звезда нашей национальной команды Никита Нагорный.

Обидно, конечно, за Дениса, должны выяснять, ситуация непонятна, обычно по техническому исполнению судят. Денис сам начал радоваться, мол, это же золото, что происходит? Может, мы не знаем каких-то правил новых на Олимпиаде? То они отменяют, то варианты того, когда делить можно, то не делят, то делят. <...> В таких случаях должны действовать правила, которые действовали всегда. Технически Денис выиграл, нужно ему давать золотую медаль, — отметил Нагорный.

Вообще, двукратный чемпион мира и многократный победитель европейских чемпионатов — настоящий герой этих Игр. На фоне звёздных Никиты Нагорного или же Артура Далалояна, который, вопреки всему, приехал на эти Игры и взял золото в многоборье, Аблязин спокойно и без лишнего шума делал своё дело.

Огромный вклад он внёс и в историческое золото наших парней в командном многоборье, где сумел показать фантастическое выступление на кольцах, набрав 15 баллов. К тому же в этой достаточно молодой команде Аблязин — боец проверенный. За плечами три Олимпиады и куча самых разных других стартов.

Впрочем, мир мог и не увидеть Аблязина-гимнаста. В детстве он занимался велоспортом и мечтал стать футболистом или хоккеистом. Однако в итоге оказался именно в гимнастическом зале родной Пензы, откуда дошёл до целого ряда наград и даже олимпийского золота. Жаль, что пока лишь одного.

Почему серебро, это лучше спрашивать у судей. У них своё видение всего этого. Я так и не понял, по какой оценке они выводили. Должны рассказывать тренеры об этом, которые знали правила. Моя задача — прыгать. Могла быть золотая, но так случилось. Говорят, что "украли" золото? Пусть пишут что угодно, это ничего не изменит. Призываю всех успокоиться. Я не буду произносить вслух то, что думаю, — отметил сам Аблязин после завершения соревнований.

Победы в ответ на подлость: Против России на Олимпиаде начали настоящую войну

Победы в ответ на подлость: Против России на Олимпиаде начали настоящую войну

Параллельно на Олимпийских играх в Токио произошёл другой интересный случай. Прыгуны в высоту катарец Мутаз Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери закончили выступление на отметке 2,37 метра и, по идее, должны были прыгать до первой ошибки, однако они просто договорились и разделили золото. Да-да, договорились, ваше зрение вас не подводит.

Где-то мы видели нечто похожее

Вообще, говорить о судействе в спортивной гимнастике нашим болельщикам приходится не в первый раз. Наверняка многие уже вспомнили выступление Алексея Немова на Олимпиаде 2004 года в Афинах. Тогда он тоже всё сделал великолепно, но судьи решили по-другому и поставили нашему прославленному чемпиону непозволительно низкие баллы. Как гудели трибуны, помнит каждый, кто любит спорт в России.

Успокаивать болельщиков, которые были готовы разорвать судей, пришлось самому Немову. Впрочем, даже пересмотр оценок тогда не принёс желаемого золота нашему гимнасту. Другое дело, что Немов ехал заканчивать карьеру, а Аблязин, кажется, останавливаться не собирается.

Я так могу сказать: до следующей Олимпиады два с половиной года, есть смысл заканчивать? Когда есть силы, есть здоровье, надо работать. На следующий цикл меняется команда — пять человек. Почему бы и нет? Идеальный вариант, — добавил Аблязин в беседе с журналистами.

Как бы там ни было, Аблязин — настоящий герой. Представить, насколько сейчас нашему гимнасту обидно, абсолютно невозможно. Однако он повёл себя не просто как крепкий профессионал, а как настоящий мужчина, сдержавший свои эмоции. Нет сомнений, что Денис Аблязин ещё не раз зажжёт на стартах и возьмёт своё золото. Если опять кто-то подлым образом не помешает ему это сделать.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1