"Кража" золота: Как судьи лишили победы гимнаста Аблязина Наш спортсмен сделал всё, что мог, и показал высочайший класс, но всё решили даже не десятые или сотые, а дополнительные показатели. 2 августа, 21:40 Фото © ОКР

Российские гимнасты на этой Олимпиаде в Токио радуют отечественных болельщиков результатами в разных видах упражнений. Кажется, что наши уже везде, где только можно, сумели взять награды и вновь обратить на себя внимание всего мира. Тем обиднее должно быть Денису Аблязину, у которого судьи, по мнению многих болельщиков, "украли" золотую медаль.

Соревнования в опорном прыжке у мужчин подразумевают исполнение двух прыжков. После судьями выставляются баллы за каждый из них, а в зачёт идёт среднее значение. Нередко бывает такое, что спортсмены делят между собой медали одного достоинства из-за одинаковых оценок.

Аналогичная история произошла и с Аблязиным. Наш спортсмен исполнил оба своих прыжка достаточно хорошо, без грубых ошибок и сумел всех обрадовать. Казалось, что именно он должен был взять золото. Но у судей на этот счёт было своё мнение. Незадолго до россиянина на помост вышел кореец Син Джи Хван, у которого из крупных побед были лишь виктории на Кубке мира.

Спортсмен из Южной Кореи поставил высокую сложность для своего первого прыжка, который исполнил, прямо скажем, не очень-то и здорово. Главная помарка — на приземлении, где Джи Хван сделал немаленький шаг назад. За это, кстати, судьи сняли у него одну десятую. Хотя, кажется, можно было наказать корейца и сильнее. Второй прыжок он исполнил лучше.

Но и Аблязин не был хуже корейца. Он тоже оба раза сделал всё достаточно чисто, имея лишь небольшие недочёты. В итоге оба спортсмена получили по 14,733 балла. Казалось, что у нас будут два золота. Однако правила таковы, что главную роль сыграла сложность первого прыжка у корейца. Именно она и принесла ему золото. Хотя техническая оценка была выше именно у нашего спортсмена.

Третьи Игры подряд

Обидно Аблязину должно быть и за то, что вот уже третьи Игры подряд он берёт серебряную медаль в опорном прыжке. И каждый раз наш опытный спортсмен проигрывал совсем чуть-чуть. Девять лет назад в Лондоне — представителю Южной Кореи Ян Хак Сону, пять лет назад в Рио — спортсмену из КНДР Ли Сегвану. Новые Игры — новый кореец, и опять серебро.

И если в предыдущие разы Аблязин действительно проигрывал по баллам, то на этот раз он не столько проиграл, сколько его лишили заслуженного золота. Недоумевает и главная звезда нашей национальной команды Никита Нагорный.

— Обидно, конечно, за Дениса, должны выяснять, ситуация непонятна, обычно по техническому исполнению судят. Денис сам начал радоваться, мол, это же золото, что происходит? Может, мы не знаем каких-то правил новых на Олимпиаде? То они отменяют, то варианты того, когда делить можно, то не делят, то делят. <...> В таких случаях должны действовать правила, которые действовали всегда. Технически Денис выиграл, нужно ему давать золотую медаль, — отметил Нагорный.

Вообще, двукратный чемпион мира и многократный победитель европейских чемпионатов — настоящий герой этих Игр. На фоне звёздных Никиты Нагорного или же Артура Далалояна, который, вопреки всему, приехал на эти Игры и взял золото в многоборье, Аблязин спокойно и без лишнего шума делал своё дело.

Огромный вклад он внёс и в историческое золото наших парней в командном многоборье, где сумел показать фантастическое выступление на кольцах, набрав 15 баллов. К тому же в этой достаточно молодой команде Аблязин — боец проверенный. За плечами три Олимпиады и куча самых разных других стартов.

Впрочем, мир мог и не увидеть Аблязина-гимнаста. В детстве он занимался велоспортом и мечтал стать футболистом или хоккеистом. Однако в итоге оказался именно в гимнастическом зале родной Пензы, откуда дошёл до целого ряда наград и даже олимпийского золота. Жаль, что пока лишь одного.

— Почему серебро, это лучше спрашивать у судей. У них своё видение всего этого. Я так и не понял, по какой оценке они выводили. Должны рассказывать тренеры об этом, которые знали правила. Моя задача — прыгать. Могла быть золотая, но так случилось. Говорят, что "украли" золото? Пусть пишут что угодно, это ничего не изменит. Призываю всех успокоиться. Я не буду произносить вслух то, что думаю, — отметил сам Аблязин после завершения соревнований.

Параллельно на Олимпийских играх в Токио произошёл другой интересный случай. Прыгуны в высоту катарец Мутаз Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери закончили выступление на отметке 2,37 метра и, по идее, должны были прыгать до первой ошибки, однако они просто договорились и разделили золото. Да-да, договорились, ваше зрение вас не подводит.

Где-то мы видели нечто похожее

Вообще, говорить о судействе в спортивной гимнастике нашим болельщикам приходится не в первый раз. Наверняка многие уже вспомнили выступление Алексея Немова на Олимпиаде 2004 года в Афинах. Тогда он тоже всё сделал великолепно, но судьи решили по-другому и поставили нашему прославленному чемпиону непозволительно низкие баллы. Как гудели трибуны, помнит каждый, кто любит спорт в России.

Успокаивать болельщиков, которые были готовы разорвать судей, пришлось самому Немову. Впрочем, даже пересмотр оценок тогда не принёс желаемого золота нашему гимнасту. Другое дело, что Немов ехал заканчивать карьеру, а Аблязин, кажется, останавливаться не собирается.

— Я так могу сказать: до следующей Олимпиады два с половиной года, есть смысл заканчивать? Когда есть силы, есть здоровье, надо работать. На следующий цикл меняется команда — пять человек. Почему бы и нет? Идеальный вариант, — добавил Аблязин в беседе с журналистами.

Как бы там ни было, Аблязин — настоящий герой. Представить, насколько сейчас нашему гимнасту обидно, абсолютно невозможно. Однако он повёл себя не просто как крепкий профессионал, а как настоящий мужчина, сдержавший свои эмоции. Нет сомнений, что Денис Аблязин ещё не раз зажжёт на стартах и возьмёт своё золото. Если опять кто-то подлым образом не помешает ему это сделать.

Авторы Шамиль Гаджиев