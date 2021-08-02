Постеры в поддержку олимпийского флешмоба #WewillROCyou развесили в Лос-Анджелесе

Накануне ночью в американском Лос-Анджелесе появились постеры в поддержку флешмоба #WewillROCyou, посвящённого российской сборной на Олимпиаде в Токио.

Изображение на листовках, расклеенных на улицах города, отсылает к известному плакату в США времён Второй мировой войны. На оригинальном плакате американская рабочая держит кулак и, согласно задумке автора, таким образом поддерживает боевой дух граждан. В современной же адаптации художник изобразил молодую девушку в платке с российским триколором, с татуировками на руке из символов, ассоциирующихся у иностранцев с "грозной непобедимой Россией".







Как стало известно Лайфу, олимпийские постеры нарисовал уличный художник русского происхождения из США под псевдонимом Zak MINI Monster.