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Постеры в поддержку олимпийского флешмоба #WewillROCyou развесили в Лос-Анджелесе

На плакате уличный художник русского происхождения изобразил девушку в платке с триколором РФ и татуировками из символов, ассоциирующихся с "грозной непобедимой Россией".

2 августа, 19:29
<p>Фото предоставлено LIFE</p>

Фото предоставлено LIFE

Накануне ночью в американском Лос-Анджелесе появились постеры в поддержку флешмоба #WewillROCyou, посвящённого российской сборной на Олимпиаде в Токио.

Изображение на листовках, расклеенных на улицах города, отсылает к известному плакату в США времён Второй мировой войны. На оригинальном плакате американская рабочая держит кулак и, согласно задумке автора, таким образом поддерживает боевой дух граждан. В современной же адаптации художник изобразил молодую девушку в платке с российским триколором, с татуировками на руке из символов, ассоциирующихся у иностранцев с "грозной непобедимой Россией".

  • Фото предоставлено LIFE
    Фото предоставлено LIFE
  • Фото предоставлено LIFE
    Фото предоставлено LIFE
  • Фото предоставлено LIFE
    Фото предоставлено LIFE

Фото предоставлено LIFE

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Как стало известно Лайфу, олимпийские постеры нарисовал уличный художник русского происхождения из США под псевдонимом Zak MINI Monster.

#WewillROCyou на улицах: В России массово появляются граффити в поддержку сборной

#WewillROCyou на улицах: В России массово появляются граффити в поддержку сборной

Напомним, что амбассадорами движения в поддержку российской сборной в Токио стали Тина Канделаки и Тимати. Идея пришлась по душе многим пользователям Интернета, которые принялись распространять хештег #WewillROCyou по всем соцсетям. Инициативу также оценил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Билан присоединился к флешмобу #WewillROCyou и снял клип в поддержку спортсменов РФ

Билан присоединился к флешмобу #WewillROCyou и снял клип в поддержку спортсменов РФ

А ранее граффити в поддержку российских олимпийцев украсили фасад дома в Замоскворечье. На рисунке запечатлён момент борьбы двух спортсменов: у первого на кимоно изображён олимпийский мишка, у второго — символика ВАДА. Угадаете, кто кого уложил на лопатки?

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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