Постеры в поддержку олимпийского флешмоба #WewillROCyou развесили в Лос-Анджелесе
На плакате уличный художник русского происхождения изобразил девушку в платке с триколором РФ и татуировками из символов, ассоциирующихся с "грозной непобедимой Россией".
Фото предоставлено LIFE
Накануне ночью в американском Лос-Анджелесе появились постеры в поддержку флешмоба #WewillROCyou, посвящённого российской сборной на Олимпиаде в Токио.
Изображение на листовках, расклеенных на улицах города, отсылает к известному плакату в США времён Второй мировой войны. На оригинальном плакате американская рабочая держит кулак и, согласно задумке автора, таким образом поддерживает боевой дух граждан. В современной же адаптации художник изобразил молодую девушку в платке с российским триколором, с татуировками на руке из символов, ассоциирующихся у иностранцев с "грозной непобедимой Россией".
Как стало известно Лайфу, олимпийские постеры нарисовал уличный художник русского происхождения из США под псевдонимом Zak MINI Monster.
Напомним, что амбассадорами движения в поддержку российской сборной в Токио стали Тина Канделаки и Тимати. Идея пришлась по душе многим пользователям Интернета, которые принялись распространять хештег #WewillROCyou по всем соцсетям. Инициативу также оценил глава МИД РФ Сергей Лавров.
А ранее граффити в поддержку российских олимпийцев украсили фасад дома в Замоскворечье. На рисунке запечатлён момент борьбы двух спортсменов: у первого на кимоно изображён олимпийский мишка, у второго — символика ВАДА. Угадаете, кто кого уложил на лопатки?
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