"Сберзвук" — стриминговый сервис Сбербанка — предложил российским спортсменам, участвовавшим в Олимпиадах разных лет, рассказать о самых знаковых музыкальных выступлениях на церемониях закрытия и открытия Игр, которые проходили летом. В результате Светлана Хоркина, Евгений Коротышкин и Светлана Мастеркова собрали плейлист, получивший название "Музыка спортивных побед". При прослушивании пользователи могут прочувствовать атмосферу праздника мирового масштаба.

"Сберзвук" решил окунуться в мировую историю соревнований (начиная с 1996 года) и поговорить с российскими чемпионами об их любимых выступлениях артистов. Узнать о том, какие эмоции они испытывали и какие впечатления сохранились в их сердцах", — сказано в пресс-релизе сервиса, копия которого есть в распоряжении Лайфа.

Светлана Хоркина, российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка, поделилась воспоминанием о музыкальном номере на церемонии открытия Олимпийских игр в американской Атланте в 1996 году.

"На церемонии пела Селин Дион — потрясающая, любимая, красивая певица, многие песни которой мне очень нравятся. Это было прекрасное открытие с эмоционально сильной песней — The Power Of The Dream", — рассказала спортсменка.

В то же время российский пловец, олимпийский призёр Евгений Коротышкин рассказал об открытии Олимпийских игр в Лондоне в 2012-м. По словам спортсмена, старт церемонии дала королева Великобритании Елизавета II, а в завершение выступил легендарный Пол Маккартни.

"Кстати, его гонорар за выступление составил всего один фунт — это около ста наших российских рублей. И дело не в деньгах, а в оказанной чести, уверял сэр Пол. Под его битловский хит Hey Jude танцевал весь стадион. И это было незабываемо!" — отметил Коротышкин.

Советская и российская легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова поделилась воспоминанием об однодневном воссоединении группы Spice Girls в Лондоне в 2012 году. По словам спортсменки, она любит этот музыкальный коллектив и "знает все хиты".

"Мне было очень жаль, когда коллектив распался, а тут "перчинки" воссоединились на один день, чтобы исполнить свои хиты, и выехали на сцену на классических чёрных кебах — лондонское такси, которое переливалось разными огоньками. Пять машин, пять девушек Spice Girls — это было незабываемо!" — рассказала Мастеркова.