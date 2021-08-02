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Минздрав уточнил данные о погибших в ДТП российских туристах в Турции

Ведомство контролирует ситуацию с оказанием медицинской помощи пострадавшим.

2 августа, 19:08
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<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/tgrthabertv/status/1422221658513985537" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TGRT HABER</a></p>

Фото © Twitter / TGRT HABER

В Турции в результате ДТП у города Манавгат трое россиян погибли, пятеро — в тяжёлом состоянии. Ещё два человека находятся в реанимации. Такие данные приводит Минздрав РФ.

"На данный момент из 22 человек, находившихся в автобусе, три человека погибли, пять человек находятся в тяжёлом состоянии, ещё два человека — в реанимации. Ситуация с оказанием медицинской помощи российским туристам находится на контроле Министерства здравоохранения Российской Федерации", — отметили в ведомстве.

Напомним, автобус попал в аварию в провинции Анталья в районе курортного города Манавгат. На нём передвигались российские туристы. Все они жители Самарской области, завершавшие отдых в Турции и направлявшиеся в аэропорт.

Появилось видео первых минут после ДТП с автобусом с россиянами в Анталье

Появилось видео первых минут после ДТП с автобусом с россиянами в Анталье

В 21:50 они должны были лететь домой рейсом ZF 6394. Туроператор "Интурист" открыл горячую линию для родственников пострадавших в этом ДТП. Её номер: +905-383-933-451.

Ранее сообщалось о четырёх погибших. Отмечалось, что пострадавшие размещены в четырёх больницах на территории Антальи.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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