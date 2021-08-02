Минздрав уточнил данные о погибших в ДТП российских туристах в Турции

В Турции в результате ДТП у города Манавгат трое россиян погибли, пятеро — в тяжёлом состоянии. Ещё два человека находятся в реанимации. Такие данные приводит Минздрав РФ.

"На данный момент из 22 человек, находившихся в автобусе, три человека погибли, пять человек находятся в тяжёлом состоянии, ещё два человека — в реанимации. Ситуация с оказанием медицинской помощи российским туристам находится на контроле Министерства здравоохранения Российской Федерации", — отметили в ведомстве.

Напомним, автобус попал в аварию в провинции Анталья в районе курортного города Манавгат. На нём передвигались российские туристы. Все они жители Самарской области, завершавшие отдых в Турции и направлявшиеся в аэропорт.

В 21:50 они должны были лететь домой рейсом ZF 6394. Туроператор "Интурист" открыл горячую линию для родственников пострадавших в этом ДТП. Её номер: +905-383-933-451.