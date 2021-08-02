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Захарова высмеяла слова главы МИД Украины, пригрозившего запустить "камни с неба"

Как отметила дипломат, Кулеба зачем-то выдал военную тайну и раскрыл, что осталось от вооружённых сил Незалежной.

2 августа, 19:05

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала, что заявление главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, пригрозившего россиянам "камнями с неба", характеризует нынешнее состояние ВС Незалежной. Кулеба ранее также выразил уверенность, что Крым вернётся в орбиту влияния Украины по примеру того, как Франция в своё время вернула себе Эльзас и Лотарингию.

"Зачем-то выдал военную тайну и рассказал, что осталось от Вооружённых сил Украины", — отреагировала дипломат на слова главы МИД Украины постом в телеграм-канале.

Глава МИД Украины не увидел смысла в разрыве дипотношений с Россией

Глава МИД Украины не увидел смысла в разрыве дипотношений с Россией

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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