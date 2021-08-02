Захарова высмеяла слова главы МИД Украины, пригрозившего запустить "камни с неба"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала, что заявление главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, пригрозившего россиянам "камнями с неба", характеризует нынешнее состояние ВС Незалежной. Кулеба ранее также выразил уверенность, что Крым вернётся в орбиту влияния Украины по примеру того, как Франция в своё время вернула себе Эльзас и Лотарингию.

"Зачем-то выдал военную тайну и рассказал, что осталось от Вооружённых сил Украины", — отреагировала дипломат на слова главы МИД Украины постом в телеграм-канале.