Захарова высмеяла слова главы МИД Украины, пригрозившего запустить "камни с неба"
Как отметила дипломат, Кулеба зачем-то выдал военную тайну и раскрыл, что осталось от вооружённых сил Незалежной.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала, что заявление главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, пригрозившего россиянам "камнями с неба", характеризует нынешнее состояние ВС Незалежной. Кулеба ранее также выразил уверенность, что Крым вернётся в орбиту влияния Украины по примеру того, как Франция в своё время вернула себе Эльзас и Лотарингию.
"Зачем-то выдал военную тайну и рассказал, что осталось от Вооружённых сил Украины", — отреагировала дипломат на слова главы МИД Украины постом в телеграм-канале.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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