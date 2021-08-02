Три человека погибли во время урагана в Тверской области. Видео © Соцсети

В двух районах Тверской области пронёсся мощный ураган. В Осташковском районе из-за падения деревьев погиб один человек, один пострадал. В Андреаполе — двое погибших, четверо пострадавших. Из-за прохождения грозового фронта на регион обрушился ветер с порывами до 25 м/с.

По данным Лайфа, среди пострадавших от разгула стихии оказалась семья. Мама с двумя детьми в возрасте шести лет и одного года находилась в доме, который снесло. Всего ураганом в Андреаполе повалено около 90 деревьев и задето 65 построек. Два строения на Промысловой улице очень сильно разрушены. Очевидцы делятся в Сети видео разрушительного смерча, который сносит крыши и поднимает в воздух металлические конструкции.

"Какой кошмар. Просто адский ад", — говорит местная жительница, снимая на видео масштабные разрушения.

Сейчас погода в Андреаполе успокоилась. Последствия устраняют оперативные службы. Губернатор Игорь Руденя возглавил специальную комиссию.

"Глава региона поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям, оперативно восстановить энергоснабжение в муниципальном образовании, провести другие работы по ликвидации последствий стихии. Министерству здравоохранения поручено взять на особый контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в результате стихии", — сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.