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"Просто адский ад!": Три человека погибли во время урагана в Тверской области

Стихия обрушилась сразу на два района. Пять человек пострадали, включая детей, младшему из которых всего годик.

2 августа, 19:04
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Три человека погибли во время урагана в Тверской области. Видео © Соцсети

В двух районах Тверской области пронёсся мощный ураган. В Осташковском районе из-за падения деревьев погиб один человек, один пострадал. В Андреаполе — двое погибших, четверо пострадавших. Из-за прохождения грозового фронта на регион обрушился ветер с порывами до 25 м/с.

По данным Лайфа, среди пострадавших от разгула стихии оказалась семья. Мама с двумя детьми в возрасте шести лет и одного года находилась в доме, который снесло. Всего ураганом в Андреаполе повалено около 90 деревьев и задето 65 построек. Два строения на Промысловой улице очень сильно разрушены. Очевидцы делятся в Сети видео разрушительного смерча, который сносит крыши и поднимает в воздух металлические конструкции.

"Какой кошмар. Просто адский ад", — говорит местная жительница, снимая на видео масштабные разрушения.

Сейчас погода в Андреаполе успокоилась. Последствия устраняют оперативные службы. Губернатор Игорь Руденя возглавил специальную комиссию.

"Глава региона поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям, оперативно восстановить энергоснабжение в муниципальном образовании, провести другие работы по ликвидации последствий стихии. Министерству здравоохранения поручено взять на особый контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в результате стихии", сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

Лайф снял с дрона сорванную ураганом крышу на улице Правды в Москве

Лайф снял с дрона сорванную ураганом крышу на улице Правды в Москве

Ранее Лайф сообщал, что в Башкирии ураган обрушил крышу на девочку-подростка. Ветер также повалил немало деревьев, поэтому жители некоторых районов остались без электричества.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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