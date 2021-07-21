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В Башкирии ураган обрушил крышу на девочку-подростка

Ветер также повалил немало деревьев, поэтому жители некоторых районов остались без электричества. Аварийные работы по устранению неполадок до сих пор продолжаются.

21 июля, 06:22

В Башкирии снесённая ураганом крыша едва не убила девочку-подростка. Видео © Соцсети

Минувшим вечером в башкирском посёлке Бижбуляк из-за сорванной сильным ветром крыши пострадала 14-летняя девочка. Как сообщили в региональном главке МЧС России, ребёнок был госпитализирован.

"На улице Победы ветром силой до 16 м/с сорвало кровлю торгового здания общей площадью 80 квадратных метров", — уточнили в ведомстве.

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Кроме того, из-за разгула стихии снесло кровлю частного гаража в деревне Кенгер-Менеуз. К счастью, там обошлось без пострадавших. Ураганный ветер также повалил немало деревьев, поэтому жители некоторых районов остались без электричества. Аварийные работы по устранению неполадок до сих пор продолжаются.

Ранее Лайф показал, как сильный ветер подбросил в воздух батуты с детьми в Белоруссии. Среди пострадавших в результате ЧП — двое детей.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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