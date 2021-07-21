В Башкирии ураган обрушил крышу на девочку-подростка

Минувшим вечером в башкирском посёлке Бижбуляк из-за сорванной сильным ветром крыши пострадала 14-летняя девочка. Как сообщили в региональном главке МЧС России, ребёнок был госпитализирован.

Кроме того, из-за разгула стихии снесло кровлю частного гаража в деревне Кенгер-Менеуз. К счастью, там обошлось без пострадавших. Ураганный ветер также повалил немало деревьев, поэтому жители некоторых районов остались без электричества. Аварийные работы по устранению неполадок до сих пор продолжаются.