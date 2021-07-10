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Вылавливали в море: Парашютиста унесло ветром на учениях Sea Breeze на Украине

Спасённый десантник заявил, что чувствует себя удовлетворительно, но его решили передать в руки врачей.

10 июля, 15:08

Морская охрана Украины спасла парашютиста, которого унесло ветром во время десантирования с вертолёта на остров Змеиный во время учений Sea Breeze 2021. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Произошла нештатная ситуация. Резким порывом ветра одного из парашютистов отнесло на значительное расстояние от острова, он был вынужден спуститься среди моря", — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что катер морской охраны обследовал район и обнаружил парашютиста на расстоянии около полутора километров к югу от Змеиного. Он заявил, что чувствует себя удовлетворительно, однако был передан врачам для обследования.

Напомним, с 28 июня по 10 июля проходили ежегодные военно-морские учения Sea Breeze. Многофункциональные манёвры устроили на территории Незалежной и в акватории Чёрного моря. Нынешние учения имели наибольшее количество стран-участниц за всю историю.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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