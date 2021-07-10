Морская охрана Украины спасла парашютиста, которого унесло ветром во время десантирования с вертолёта на остров Змеиный во время учений Sea Breeze 2021. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Произошла нештатная ситуация. Резким порывом ветра одного из парашютистов отнесло на значительное расстояние от острова, он был вынужден спуститься среди моря", — говорится на сайте ведомства.