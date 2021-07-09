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Корабли НАТО решили задержаться в Чёрном море после Sea Breeze

В командовании учений не стали уточнять, будут ли суда вновь пытаться приблизиться к территории Крыма.

9 июля, 15:05

Фото © flickr.com / Official U.S. Navy Page

Участвовавшие в манёврах Sea Breeze в Чёрном море корабли стран — участниц Североатлантического альянса не покинут его акваторию в ближайшее время. Об этом в ходе телефонного брифинга сообщил представитель командования учений коммандер ВМС США Джон Джонс.

"Основная часть кораблей, участвовавших в манёврах Sea Breeze 2021, также примут участие в манёврах Breeze под командованием Болгарии в Чёрном море. Поэтому они не покинут Чёрное море в течение некоторого промежутка времени, который, конечно, не превысит норм Конвенции Монтрё", — пояснил Джонс.

Американец не стал отвечать на вопрос журналистов из РФ, будут ли корабли пытаться приблизиться к полуострову Крым, покидая зону, где проводятся учения.

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Напомним, с 28 июня по 10 июля проходят ежегодные военно-морские учения Sea Breeze. Многофункциональные манёвры устроили на территории Незалежной и в акватории Чёрного моря. Нынешние учения имеют наибольшее количество стран-участниц за всю историю.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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