Корабли НАТО решили задержаться в Чёрном море после Sea Breeze

Участвовавшие в манёврах Sea Breeze в Чёрном море корабли стран — участниц Североатлантического альянса не покинут его акваторию в ближайшее время. Об этом в ходе телефонного брифинга сообщил представитель командования учений коммандер ВМС США Джон Джонс.

"Основная часть кораблей, участвовавших в манёврах Sea Breeze 2021, также примут участие в манёврах Breeze под командованием Болгарии в Чёрном море. Поэтому они не покинут Чёрное море в течение некоторого промежутка времени, который, конечно, не превысит норм Конвенции Монтрё", — пояснил Джонс.