"Припёрлись к нашим границам": Путин прокомментировал учения Sea Breeze на Украине с участием стран НАТО
Российский лидер отметил, что зарубежные страны с недовольством отреагировали на учения РФ на своей территории вблизи границ Незалежной. В связи с этим Москва постепенно прекратила военные мероприятия, однако ответ оказался непозитивным.
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что военные стран НАТО "припёрлись" к границам России в рамках учений Sea Breeze. И это стало ответом на действия РФ, которая, наоборот, вывела свои войска с территории на границе с Незалежной, где проходили российские учения.
"Я дал указания Министерству обороны потихонечку заканчивать и войска вывести, если кого-то это так беспокоит. Мы это сделали. Но вместо того, чтобы отреагировать на это позитивно и сказать: "Хорошо, мы поняли вашу реакцию на наше негодование", вместо этого они что сделали? Они припёрлись к нашим границам", — сказал Путин во время прямой линии.
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Ранее Путин прокомментировал инцидент с Defender. Он отметил, что, даже если бы корабль потопили, мир бы не встал на грань третьей мировой. Президент РФ подчеркнул, что организаторы этой провокации "знают, что они не могут выйти победителями из этой войны".
Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным началась сегодня, 30 июня, в 12:00 мск. Была опубликована часть списка вопросов, но обращения россиян будут приниматься вплоть до окончания программы. У российского лидера во время мероприятия есть непосредственный доступ к массиву обращений. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).
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