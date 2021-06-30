Президент России Владимир Путин заявил, что военные стран НАТО "припёрлись" к границам России в рамках учений Sea Breeze. И это стало ответом на действия РФ, которая, наоборот, вывела свои войска с территории на границе с Незалежной, где проходили российские учения.

"Я дал указания Министерству обороны потихонечку заканчивать и войска вывести, если кого-то это так беспокоит. Мы это сделали. Но вместо того, чтобы отреагировать на это позитивно и сказать: "Хорошо, мы поняли вашу реакцию на наше негодование", вместо этого они что сделали? Они припёрлись к нашим границам", — сказал Путин во время прямой линии.

Ранее Путин прокомментировал инцидент с Defender. Он отметил, что, даже если бы корабль потопили, мир бы не встал на грань третьей мировой. Президент РФ подчеркнул, что организаторы этой провокации "знают, что они не могут выйти победителями из этой войны".