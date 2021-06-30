Путин рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос от предпринимателя из Сургута, который обратил внимание на то, что высокие процентные ставки, сроки кредитования, залог — условия, не позволяющие получить эффективную финансовую поддержку.

"Правительство приняло целый ряд мер, чтобы поддержать малый и средний бизнес. Для того чтобы давать кредиты без залогов, это тонкая вещь. За деньгами прийти может каждый, а как отдавать? Это может подорвать финансовую систему", — сказал президент, отметив, что в условиях пандемии малый и средний бизнес пострадал больше всех и власти это осознают.