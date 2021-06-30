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Путин рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии

По словам главы государства, МСП является чрезвычайно важным сектором экономики, однако из-за коронавируса он пострадал больше всего.

30 июня, 10:32

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос от предпринимателя из Сургута, который обратил внимание на то, что высокие процентные ставки, сроки кредитования, залог — условия, не позволяющие получить эффективную финансовую поддержку.

"Правительство приняло целый ряд мер, чтобы поддержать малый и средний бизнес. Для того чтобы давать кредиты без залогов, это тонкая вещь. За деньгами прийти может каждый, а как отдавать? Это может подорвать финансовую систему", — сказал президент, отметив, что в условиях пандемии малый и средний бизнес пострадал больше всех и власти это осознают.

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Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным началась сегодня, 30 июня, в 12:00 мск. Уже опубликована часть списка вопросов, но обращения россиян будут приниматься вплоть до окончания программы. У президента во время мероприятия есть непосредственный доступ к массиву обращений. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru ("москва-путину.рф").

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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