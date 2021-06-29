В Москве утвердили новые меры антикризисной поддержки предприятий общепита

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки для предприятий общественного питания. Кроме того, в столице продлена до конца текущего года программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Постановление по данному вопросу уже подписано.

"Предприятия общественного питания получат отсрочку по уплате арендных платежей за III квартал 2021 года по помещениям, арендуемым у города Москвы, сроки уплаты арендных платежей переносятся до конца 2021 года", — сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

Предприятия общепита включены в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Максимальный размер субсидии составляет один миллион рублей. Получатель волен потратить её на одну или несколько целей: приобретение или лизинг оборудования, уплату коммунальных платежей, процентов по кредитам на развитие бизнеса, компенсацию затрат на мероприятия по профилактике ковида (не более 15 тысяч рублей), обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты (не более 6,5 тысячи рублей на одного сотрудника).