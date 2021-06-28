НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

За три дня почти 2,5 миллиона москвичей получили QR-коды

Неудовлетворёнными остались 9% обращений, так как с момента их выздоровления прошло более полугода.

28 июня, 12:21
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Москве за три дня почти 2,5 миллиона человек получили QR-коды для посещения кафе и ресторанов. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

Порядка 9% поданных на получение QR-кода заявок были отклонены из-за того, что заявители перенесли коронавирус более шести месяцев назад, отметили в оперштабе. Их иммунитет мог значительно ослабнуть, что может привести к повторному заболеванию и заражению других. Для получения цифрового сертификата они могут сделать прививку или сдать ПЦР-тест.

Оперштаб Москвы разъяснил, где получить QR-код для посещения кафе и ресторанов

Оперштаб Москвы разъяснил, где получить QR-код для посещения кафе и ресторанов

"Что касается горожан, которые не смогли получить цифровой сертификат по факту перенесённой болезни, то 21% обращений удовлетворены — москвичи получат QR-код в течение сегодняшнего дня", — сообщили в оперштабе.

Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы переходят на бесковидный режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В 12 ресторанах McDonald's в Москве начнут тестировать QR-коды

сегодня в 10:21

Собянин назвал "компромиссом" разрешение на посещение кафе с ПЦР-тестами

26 июня, 09:23

Мурашко считает мягкими действующие в России ограничительные меры из-за коронавируса

сегодня в 13:31

Предварительный ущерб от наводнения в Крыму оценили в 12,5 млрд рублей

сегодня в 13:39

Засада в кустах, сон и стрельба: Лайф воссоздал хронологию убийства семьи ревнивцем на глазах у напуганного ребёнка в Прикамье

сегодня в 13:36

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1