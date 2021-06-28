За три дня почти 2,5 миллиона москвичей получили QR-коды

В Москве за три дня почти 2,5 миллиона человек получили QR-коды для посещения кафе и ресторанов. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

Порядка 9% поданных на получение QR-кода заявок были отклонены из-за того, что заявители перенесли коронавирус более шести месяцев назад, отметили в оперштабе. Их иммунитет мог значительно ослабнуть, что может привести к повторному заболеванию и заражению других. Для получения цифрового сертификата они могут сделать прививку или сдать ПЦР-тест.

"Что касается горожан, которые не смогли получить цифровой сертификат по факту перенесённой болезни, то 21% обращений удовлетворены — москвичи получат QR-код в течение сегодняшнего дня", — сообщили в оперштабе.