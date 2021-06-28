В Химках от удара молнии загорелся коттедж
Гроза и суперливень привели и к другим ЧП в Подмосковье. Так, без света оказалось 15 000 человек в Балашихе, а также некоторые жители Зарайска, Клинского, Щёлковского, Раменского городских округов.
В Химках от удара молнии загорелся коттедж. Видео LIFE
В Химках молния ударила в коттедж, в результате он загорелся. Об этом Лайфу сообщили очевидцы и предоставили видео с места. На кадрах видно, что горит кровля дома, на несколько десятков метров вверх поднимается густой дым.
По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают пожарные.
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Гроза и суперливень привели и к другим ЧП в Подмосковье. Так, без света оказалось 15 000 человек в Балашихе, а также некоторые жители Зарайска, Клинского, Щёлковского, Раменского городских округов, Серебряных Прудов и Домодедова. В Щёлкове причиной отключения стал удар молнии в электроподстанцию. Кроме того, в подмосковном жилом комплексе "Новые Островцы" из-за грозы и сильного ветра рухнул подъёмный кран и чуть не придавил маршрутное такси с людьми.
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