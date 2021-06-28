НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Химках от удара молнии загорелся коттедж

Гроза и суперливень привели и к другим ЧП в Подмосковье. Так, без света оказалось 15 000 человек в Балашихе, а также некоторые жители Зарайска, Клинского, Щёлковского, Раменского городских округов.

28 июня, 12:12

В Химках от удара молнии загорелся коттедж. Видео LIFE

В Химках молния ударила в коттедж, в результате он загорелся. Об этом Лайфу сообщили очевидцы и предоставили видео с места. На кадрах видно, что горит кровля дома, на несколько десятков метров вверх поднимается густой дым.

По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают пожарные.

Начинается Армагеддон : Шокирующие видео с суперливнем, который обрушился на Москву, сметая всё на своём пути

Начинается Армагеддон : Шокирующие видео с суперливнем, который обрушился на Москву, сметая всё на своём пути

Гроза и суперливень привели и к другим ЧП в Подмосковье. Так, без света оказалось 15 000 человек в Балашихе, а также некоторые жители Зарайска, Клинского, Щёлковского, Раменского городских округов, Серебряных Прудов и Домодедова. В Щёлкове причиной отключения стал удар молнии в электроподстанцию. Кроме того, в подмосковном жилом комплексе "Новые Островцы" из-за грозы и сильного ветра рухнул подъёмный кран и чуть не придавил маршрутное такси с людьми.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Всё, пожар": Взрыв произошёл на трансформаторной подстанции в Подмосковье после удара молнии

сегодня в 11:33

Водители на крышах тонущих машин: Лайф снял последствия "суперливня", превратившего Москву в одно большое озеро

сегодня в 12:43

В Москве из-за суперливня закрыли участки двух линий метро

сегодня в 11:36

Мурашко считает мягкими действующие в России ограничительные меры из-за коронавируса

сегодня в 13:31
Life

Мурашко назвал число привившихся от ковида россиян

сегодня в 13:24

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1