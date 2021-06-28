После смерти футболиста на матче любительских команд в Москве возбудили уголовное дело
Напомним, трагедия произошла вечером 26 июня буквально через несколько минут после начала игры.
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По факту смерти футболиста на матче Юго-западной ЛФЛ в Москве возбуждено уголовное дело. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал один из руководителей команды "Браавос" Александр Челышев.
"Мне звонил следователь. Я там не был, но рассказал ему про процесс заявок. Нас три человека, которые управляют командой. Так как меня на том матче не было, то поехал другой человек в полицию на допросы. Дело завели, конечно", — заявил собеседник издания.
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Напомним, трагедия произошла вечером 26 июня. Молодой футболист, который не был в заявках команд – участниц игры, упал на поле через несколько минут после начала матча, после чего скончался.
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