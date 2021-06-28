НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

После смерти футболиста на матче любительских команд в Москве возбудили уголовное дело

Напомним, трагедия произошла вечером 26 июня буквально через несколько минут после начала игры.

28 июня, 11:52

Фото © Pixabay

По факту смерти футболиста на матче Юго-западной ЛФЛ в Москве возбуждено уголовное дело. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал один из руководителей команды "Браавос" Александр Челышев.

"Мне звонил следователь. Я там не был, но рассказал ему про процесс заявок. Нас три человека, которые управляют командой. Так как меня на том матче не было, то поехал другой человек в полицию на допросы. Дело завели, конечно", — заявил собеседник издания.

"Умирал на руках моего друга": Очевидец гибели "подставного" игрока на любительском матче рассказал о трагедии

"Умирал на руках моего друга": Очевидец гибели "подставного" игрока на любительском матче рассказал о трагедии

Напомним, трагедия произошла вечером 26 июня. Молодой футболист, который не был в заявках команд – участниц игры, упал на поле через несколько минут после начала матча, после чего скончался.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Бывший футболист МЮ назвал сборную России худшей на Евро-2020

сегодня в 11:34

Роналду бросил капитанскую повязку на газон после вылета сборной Португалии с Евро-2020

сегодня в 10:58

Агент рассказал об интересе английского клуба к форварду сборной России

сегодня в 10:45

Опубликован рейтинг самых популярных ноутбуков у россиян

сегодня в 12:02

Начинается Армагеддон : Шокирующие видео с суперливнем, который обрушился на Москву, сметая всё на своём пути

сегодня в 11:46

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1