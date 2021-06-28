Агент рассказал об интересе английского клуба к форварду сборной России

Агент Шандор Варга в беседе с " Матч ТВ " рассказал об интересе европейских клубов к российским игрокам. В частности, британский "Кристал Пэлас" рассматривал возможность приобретения нападающего сборной России Александра Соболева.

"Последняя конкретная история — "Кристал Пэлас" хотел взять Соболева, но до переговоров всё же не дошло", — отметил Варга.

По его словам, в последнее время представители европейских клубов всё реже обращаются к агентам по вопросу приобретения футболистов из нашей страны. Добавим, что в прошлом сезоне Соболев забил 14 мячей в 22 матчах РПЛ в составе московского "Спартака".