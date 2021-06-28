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Агент рассказал об интересе английского клуба к форварду сборной России

При этом в последнее время представители команд Старого Света стали реже интересоваться игроками из нашей страны.

28 июня, 10:45
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Агент Шандор Варга в беседе с "Матч ТВ" рассказал об интересе европейских клубов к российским игрокам. В частности, британский "Кристал Пэлас" рассматривал возможность приобретения нападающего сборной России Александра Соболева.

"Последняя конкретная история — "Кристал Пэлас" хотел взять Соболева, но до переговоров всё же не дошло", отметил Варга.

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По его словам, в последнее время представители европейских клубов всё реже обращаются к агентам по вопросу приобретения футболистов из нашей страны. Добавим, что в прошлом сезоне Соболев забил 14 мячей в 22 матчах РПЛ в составе московского "Спартака".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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