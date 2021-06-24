Итальянский "Наполи" интересуется футболистом сборной России Джикией

Итальянский "Наполи" заинтересован в приобретении защитника московского "Спартака" и сборной России Георгия Джикии. Об этом сообщает "Матч ТВ".

По информации телеканала, скауты клуба из Неаполя следили за выступлением 27-летнего футболиста на чемпионате Европы.

"Наполи" также интересовался Джикией прошлым летом. Тогда главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско лично попросил владельца клуба Леонида Федуна сохранить защитника в команде.

На данный момент Джикия ещё не подписал новый контракт с красно-белыми. По данным "Спорт-Экспресса", футболист требует повышения зарплаты до 3 миллионов евро в год без учёта бонусов за различные достижения.

На Евро-2020 Джикия полностью провёл все три матча в составе сборной России — против Бельгии (0:3), Финляндии (1:0) и Дании (1:4). Команда заняла последнее, четвёртое место в группе и вылетела с турнира.