Итальянский "Наполи" интересуется футболистом сборной России Джикией
На чемпионате Европы защитник полностью провёл все три матча в составе национальной команды.
Фото © РФС
Итальянский "Наполи" заинтересован в приобретении защитника московского "Спартака" и сборной России Георгия Джикии. Об этом сообщает "Матч ТВ".
По информации телеканала, скауты клуба из Неаполя следили за выступлением 27-летнего футболиста на чемпионате Европы.
"Наполи" также интересовался Джикией прошлым летом. Тогда главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско лично попросил владельца клуба Леонида Федуна сохранить защитника в команде.
На данный момент Джикия ещё не подписал новый контракт с красно-белыми. По данным "Спорт-Экспресса", футболист требует повышения зарплаты до 3 миллионов евро в год без учёта бонусов за различные достижения.
На Евро-2020 Джикия полностью провёл все три матча в составе сборной России — против Бельгии (0:3), Финляндии (1:0) и Дании (1:4). Команда заняла последнее, четвёртое место в группе и вылетела с турнира.
Добавим, что Джикия выступает за "Спартак" с 2017 года. В составе команды он провёл 133 матча, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Трансферная стоимость защитника выросла до 9 миллионов евро.
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