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"Не надо принимать поспешных решений": Матыцин высказался о судьбе Черчесова после провала на Евро-2020

По его словам, ответственность с тренера никто не снимает, но ключевым является выработка долгосрочной стратегии развития футбола.

24 июня, 13:53
<p>Станислав Черчесов. Фото © РФС</p>

Станислав Черчесов. Фото © РФС

Министр спорта России Олег Матыцин считает, что не стоит спешить с отставкой главного тренера сборной Станислава Черчесова после провала на чемпионате Европы по футболу. Об этом он заявил журналистам.

"Как сказал сам Станислав Саламович, ответственность с тренера никто не снимал. Не надо принимать поспешных решений, понимая, что впереди матчи отбора на чемпионат мира 2022 года. Вопрос в выработке долгосрочной стратегии развития футбола", — сказал Матыцин.

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Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал, что Черчесов не намерен уходить в отставку со своего поста после неудачи на Евро-2020. По данным издания, тренер попрощался с футболистами на подмосковной базе в Новогорске и сообщил, что ждёт встречи с ними уже в сентябре, когда возобновится отборочный турнир ЧМ-2022.

Российская сборная в трёх матчах группового этапа Евро-2020 обыграла Финляндию (1:0) и с крупным счётом уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Заняв четвёртое место в группе, национальная команда вылетела с турнира.

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Поражение от датской команды стало для Черчесова 20-м у руля сборной России в 57 матчах. По этому показателю он лидирует среди всех наставников команды за всю историю.

В ближайшее время РФС проведёт внеочередной исполком, на котором будет дана оценка работе тренерского штаба сборной на Евро-2020.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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