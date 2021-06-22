Полузащитник сборной России по футболу Роман Зобнин прокомментировал поражение от Дании (1:4) в третьем туре группового этапа Евро-2020 и вылет национальной команды с турнира.

"Мы расстроены, хотя до конца верили, что сможем пройти Данию и выйти в плей-офф Евро. Разбирали каждого соперника на турнире досконально, разрабатывали тактический план на все матчи. Физическая готовность также была на высоком уровне", — отметил футболист в беседе с изданием "Чемпионат".

По словам Зобнина, первый тайм с Данией сборная России провела неплохо. Игрок заметил, что наша сборная организованно действовала в обороне и имела пару моментов, когда можно было забивать.

"После перерыва характер игры изменился, потому что нужно было сравнивать счёт. Но, к сожалению, пропустили ещё один гол из-за моей ошибки... К сожалению, я совершил грубейшую ошибку, которая не допустима на таком уровне и в таком решающем матче крупного турнира. Полностью это осознаю. Готов принять на себя весь удар или, как сейчас говорят, хейт. Это не проблема", — подчеркнул игрок.

Зобнин также принёс извинения всем болельщикам, которые верили в команду на протяжении всего турнира. Он добавил, что футболисты чувствовали поддержку фанатов и в Санкт-Петербурге, и даже в Копенгагене, куда не разрешили въехать российским поклонникам футбола.