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"Совершил грубейшую ошибку": Зобнин извинился перед российскими болельщиками за провал сборной на Евро-2020

Спортсмен отметил, что футболисты чувствовали поддержку фанатов и в Санкт-Петербурге, и даже в Копенгагене, куда не разрешили въехать российским поклонникам футбола.

22 июня, 19:30
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CPgUVolLclW/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zobnin47</a></p>

Фото © Instagram / zobnin47

Полузащитник сборной России по футболу Роман Зобнин прокомментировал поражение от Дании (1:4) в третьем туре группового этапа Евро-2020 и вылет национальной команды с турнира.

"Мы расстроены, хотя до конца верили, что сможем пройти Данию и выйти в плей-офф Евро. Разбирали каждого соперника на турнире досконально, разрабатывали тактический план на все матчи. Физическая готовность также была на высоком уровне", — отметил футболист в беседе с изданием "Чемпионат".

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По словам Зобнина, первый тайм с Данией сборная России провела неплохо. Игрок заметил, что наша сборная организованно действовала в обороне и имела пару моментов, когда можно было забивать.

"После перерыва характер игры изменился, потому что нужно было сравнивать счёт. Но, к сожалению, пропустили ещё один гол из-за моей ошибки... К сожалению, я совершил грубейшую ошибку, которая не допустима на таком уровне и в таком решающем матче крупного турнира. Полностью это осознаю. Готов принять на себя весь удар или, как сейчас говорят, хейт. Это не проблема", — подчеркнул игрок.

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Зобнин также принёс извинения всем болельщикам, которые верили в команду на протяжении всего турнира. Он добавил, что футболисты чувствовали поддержку фанатов и в Санкт-Петербурге, и даже в Копенгагене, куда не разрешили въехать российским поклонникам футбола.

Напомним, после поражения от сборной Дании (1:4) сборная России с тремя очками заняла последнее место в группе, пропустив вперёд и датчан, и финнов по дополнительным показателям, и покинула Евро-2020. За выступление на турнире российская национальная команда получила 10,75 миллиона евро от УЕФА.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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